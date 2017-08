Österreich, Italien, Bayern Acht Bergsteiger sterben bei Unglücken in den Alpen

In den Alpen sind am Wochenende mindestens acht Bergsteiger bei Unglücken tödlich verunglückt. In Italien starben laut Nachrichtenagentur Ansa mindestens zwei Mitglieder einer Seilschaft. Die Bergsteiger waren am Berg Presanella auf einem Gletscher in den Südalpen unterwegs. Auf einer Höhe von etwa 3200 Metern rutschten zwei von ihnen ab - und rissen die übrigen der Gruppe in die Tiefe.

Außer den beiden Toten gab es Ansa zufolge sieben Verletzte bei dem Unglück in der norditalienischen Provinz Trentino, unter ihnen ein 14-jähriger Junge. Bei den Verunglückten handle es sich um zwei Familien aus dem italienischen Brescia, hieß es weiter.

In Österreich kamen am Sonntag fünf Mitglieder einer Seilschaft am Berg Gabler unweit der Ortschaft Krimml nahe Salzburg ums Leben, wie Martin Reichholf sagte. Ein sechster Alpinist überlebte laut dem Einsatzleiter der Rettungskräfte das Unglück in etwa 3000 Metern Höhe schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen.

"Wir gehen davon aus, dass alle Bergsteiger Deutsche sind", sagte Reichholf von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See. Die Gruppe sei 200 Meter über Eis und Geröll abgestürzt, nachdem ein Mitglied der Seilschaft im Bereich eines Gletschers ausgerutscht sei und die anderen mitgerissen habe - an einem etwa 40 Grad steilen Hang. Solch ein Absturz einer gesamten Seilschaft sei ungewöhnlich, berichtete die österreichische Zeitung "Kurier" unter Berufung auf einen Bergretter.

Die Bergung gestaltete sich nach Angaben der Retter schwierig, es bestand Steinschlaggefahr. "Die Einsatzkräfte müssen durch unwegsames Gelände zu Fuß gehen, um an die Unglücksstelle zu kommen", zitierte die Onlineausgabe des Blatts Reichholf.

Die Leichen wurden per Helikopter ins Tal gebracht. Eindeutig identifiziert ist nach dem Unfall laut Reichholf bislang nur einer. Es handle sich um einen 34-jährigen Deutschen aus Bayern. Woher genau er kam, blieb zunächst unklar.

Bereits am Samstag war bei einer Wanderung nahe Oberstdorf eine 80-Jährige aus dem Kreis Würzburg ums Leben gekommen. Sie war laut Polizei mit ihrem 82-jährigen Ehemann auf den knapp 1680 Meter hohen Besler unterwegs. Kurz vor dem Gipfel hörte der vorauslaufende Ehemann seine Frau rufen.

Die Frau rutschte über eine Wiese auf einen steilen Abbruch zu, wo sie etwa 200 Meter in die Tiefe stürzte. Unten fand der Mann die Frau mit schweren Kopfverletzungen. Die Bergwacht konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.