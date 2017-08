Gaffer bei Suizidversuch "Uraltes menschliches Verhalten"

Ein Mann steht auf dem Vordach eines Hotels und will sich offenbar hinabstürzen. Unten versammeln sich gut 50 Schaulustige, einige filmen die Szene mit ihrem Smartphone. Vereinzelt wird der Mann gar durch Rufe und Gesten aufgefordert zu springen.

Als die Polizei vor dem Hotel eintrifft, wird sie von aufgeregten Passanten in Empfang genommen, die sich vor allem über einen Rufer echauffieren. Später habe ein Beamter vor Ort selbst Rufe gehört, teilt die Pressestelle der Polizei Offenburg mit. "Spring doch", habe einer der Schaulustigen sinngemäß gerufen und seine Worte mit Bewegungen untermalt, als würde er von einem Sprungbrett springen.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend in Baden-Baden. Die Polizei konnte den Mann vom Dach retten. Sie gab anschließend eine Pressemitteilung heraus, in der sie ihr Entsetzen über das "beschämende Verhalten" zahlreicher Passanten kundtat.

Auch in unseren Leserzuschriften und in den sozialen Netzwerken stieß der Bericht auf Wut und Unverständnis. Als "unfassbar", "widerwärtig" und "menschenverachtend" wurde die Szene unter anderem bezeichnet.

Viele fragten sich: Warum machen Menschen so etwas? Und was macht das mit einem Menschen, der in so einer Situation überlegt, sich das Leben zu nehmen? Professor Manfred Wolfersdorf gibt Antworten.

Zur Person Manfred Wolfersdorf, Jahrgang 1948, ist Leiter des Referats Suizidologie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). Er war Mitbegründer und Leiter der Weißenauer Depressions-Station und anschließend Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Bayreuth und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Bayreuth. 2016 ging er in den Ruhestand.

SPIEGEL ONLINE: Ist Ihnen das Gaffer-Phänomen in solchen Situationen bekannt?

Manfred Wolfersdorf: Dass Menschen andere dazu auffordern, in den Tod zu springen, scheint mir einerseits ein modernes Phänomen zu sein. In früheren Berichten über suizidale Handlungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert findet sich das relativ selten. Andererseits habe ich schon vor 30 Jahren selbst erlebt, dass ein Suizident auf einer Dachkante stand und die Leute unten geschrien haben "Spring doch". Sich am Leid anderer zu ergötzen ist ein uraltes menschliches Verhalten.

SPIEGEL ONLINE: Was bewegt Menschen, so etwas zu tun?

Wolfersdorf: Zwischen Gaffen, Filmen und Aufforderung zum Sprung liegt meiner Meinung nach ein großer Unterschied. Viel mehr Menschen geben der Verführung nach zu schauen, was los ist. Selbst aktiv werden aber nur wenige. Was die dann bewegt, ist schwer zu sagen. Die "Geilheit der Situation"? Die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf Leben und Tod? Allmachtsfantasien? Vielleicht auch der abgewendete Ausdruck der Angst vor der eigenen Suizidalität. Da kommt vieles zusammen.

SPIEGEL ONLINE: Was für einen Einfluss hat die Aufmerksamkeit der Schaulustigen auf den Suizidenten in diesem Moment?

Wolfersdorf: Was den Mann auf dem Dach bewegt, wenn da unten wie im Circus Maximus der Daumen nach unten geht und alle schreien, ist schwierig psychologisch darzustellen. Das kann natürlich ein massiver Schub sein. Wenn sich derjenige denkt: "Alle wollen sowieso, dass ich sterbe", dann ist das letztlich eine Form von Suizid-Förderung, die nicht zu tolerieren ist. Wichtig wäre in diesem Moment, dem Suizidenten klarzumachen, dass der Suizid keine Lösung eines Problems, sondern nur die Beendigung einer Situation ist.

SPIEGEL ONLINE: Kann ein Suizidversuch auch ein "Schrei nach Aufmerksamkeit" sein und deshalb bewusst in die Öffentlichkeit verlegt werden?

Wolfersdorf: Wer suizidale Handlungen in die Öffentlichkeit bringt, macht zwei Dinge: Zum einen hat er eine narzisstische Komponente dabei. Zum anderen provoziert er auch Ablehnung beim Publikum. Und das wäre, psychologisch gesehen, natürlich auch eine Erklärung, warum das Publikum ablehnend reagiert: Die Aggression in dieser öffentlichen suizidalen Handlung wird gewissermaßen vom Publikum zurückgegeben.

SPIEGEL ONLINE: Wie sollte man sich als Passant in einer solchen Situation verhalten?

Wolfersdorf: Als erstes sollte man Hilfe holen - und zwar von denjenigen, die in unserem System für sowas zuständig sind, das ist hier zunächst die Polizei. Ich wage zu bezweifeln, dass man als Einzelperson in der Lage ist, eine sich ansammelnde Menge an Schaulustigen zu zerstreuen. In erster Linie würde ich mich deshalb orientieren und dann sofort die Polizei anrufen und das Feld den Beamten überlassen.