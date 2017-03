Jahrestag Schweigeminuten für Germanwings-Opfer in Haltern

Zwei Jahre nach dem Absturz eines Germanwings-Flugzeugs in den französischen Alpen haben Hunderte Menschen im westfälischen Haltern der Opfer gedacht. Zur Zeit des Absturzes um 10.41 Uhr versammelten sich etwa 1200 Schüler, hundert Lehrer und rund weitere 300 Trauernde auf dem Schulhof des Joseph-König-Gymnasiums zu Schweigeminuten.

Weiße Rosen erinnerten an die 16 Schüler und zwei Lehrerinnen, die beim Absturz von Flug 4U9525 unter den 150 Todesopfern waren. "Wir haben sie nicht vergessen, und wir werden sie nicht vergessen", sagte Schulleiter Ulrich Wessel. "Die Erinnerung hat einen festen Platz an unserer Seite."

In der ganzen Stadt läuteten die Kirchenglocken. Auch die Eltern von vier getöteten Schülern waren gekommen. Die bei dem Absturz gestorbenen Schüler und Lehrerinnen der Schule waren am 24. März 2015 auf dem Rückflug von einem Schüleraustausch in Spanien.

Vor der Gedenkfeier gab es Kritik, weil der Vater des damaligen Co-Piloten in Berlin gleichzeitig eine Erklärung vor Pressevertretern abgab. "Wir müssen damit leben, dass er in den Medien als depressiver Massenmörder dargestellt wurde und wird," sagte Günter Lubitz. Sein Sohn Andreas habe damals jedoch gar nicht unter Depressionen gelitten.

Auch nahe dem Absturzort in den französischen Alpen gedachten viele Menschen der Opfer. In der Kathedrale der Alpenstadt Digne-les-Bains kamen etwa 500 Angehörige zu einer ökumenischen Trauerzeremonie mit Schweigeminute zusammen. Anschließend soll in dem Dorf Le Vernet eine Trauerstele eingeweiht werden. Danach können Angehörige den Ort besuchen, an dem der Germanwings-Airbus auf einen Berg prallte.

Die Vertreter der Hinterbliebenen hatten zuletzt neue Schritte angekündigt. Ein Opferanwalt will eigenen Angaben zufolge fünf Schmerzensgeldklagen gegen die Fluggesellschaft Germanwings einreichen. "Die bislang gezahlten Beträge sind selbst nach deutschen Maßstäben zu gering bemessen", sagte der Mönchengladbacher Anwalt Christof Wellens am Donnerstag.

Bislang habe Germanwings für die Leiden der Opfer jeweils 25.000 Euro gezahlt, hinzu komme ein Schmerzensgeld von je 10.000 Euro für jeden nahen Hinterbliebenen. Wellen will nun mindestens eine Verdoppelung erreichen. Er vertritt nach früheren Angaben die Familien von 35 Opfern. An diesem Freitag läuft die Frist aus, Schadensersatzansprüche gegen Lufthansa gerichtlich geltend zu machen.