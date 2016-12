Fashion Awards in London Küren Sie Ihren Lieblingslook!

Wenn's läuft, dann richtig: Jüngst gehörte Gigi Hadid zu den wenigen Auserwählten, die bei der alljährlichen "Victoria's Secret"-Sause über den Laufsteg trippeln durften. Nun darf Hadid sich offiziell "Model des Jahres" nennen, ausgezeichnet bei den Fashion Awards in London.

Hadid ließ die Konkurrenz hinter sich, ihre jüngere Schwester Bella eingeschlossen. "Macht nichts, Bella", schrieb der "Telegraph". "Es gibt immer das nächste Jahr." In der Kategorie "Internationales Model des Jahres" waren neben den Hadid-Schwestern auch Kendall Jenner, Adwoa Aboah und Lineisy Montero nominiert.

Caroline Rush vom British Fashion Council sagte vor der Wahl, beide Hadid-Schwestern wären würdige Preisträgerinnen. Es handle sich um "ganz eigenständige Persönlichkeiten". Die Nominierung der "unglaublich talentierten Models" zeige auch die Macht von Social Media. Bella Hadid hat 8,2 Millionen Instagram-Follower, Gigi Hadid 26,2.

Hadid nahm den Preis gemeinsam mit ihrer Mutter Yolanda Foster und Designerin Donatella Versace entgegen. Die hatte Hadids Outfit für den Anlass entworfen.

Versace gehörte zu den mehr als 4000 Gästen in der Royal Albert Hall, darunter viele weitere Prominente wie David Beckham, Naomi Campbell, Kate Moss, Lady Gaga, Jenna Coleman und Marilyn Manson.

Ein Grund für das Stelldichein der Stars ist eine Art transatlantisches Kräftemessen: Die Veranstalter vom British Fashion Council, einer Vereinigung britischer Designer, wollen die Fashion Awards zu einer Veranstaltung machen, die sich mit der jährlichen Met Gala in New York messen kann.

Gastgeberin des opulenten Events in den USA ist Anna Wintour, Chefredakteurin der US-"Vogue". Die Gala bringt dem Metropolitan Museum of Art jedes Jahr Millionen ein, die komplett an das Kostüminstitut gehen. Zur Met Gala kommen so viele Promis wie sonst nur noch zu den Oscars oder Grammys.

