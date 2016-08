Gina-Lisa Lohfink inszeniert Trauerfeier: "Vielleicht fand sie es cool"

Eine Woche nach ihrer Verurteilung wegen falscher Verdächtigung trat Gina-Lisa Lohfink am Montag in ungewohnter Umgebung auf: In der Wiesbadener Kirche "St. Augustine of Canterbury" wirkte das Model an einer Performance mit. Ganz in Schwarz gekleidet, hielt Lohfink eine "Trauerrede" aus Anlass einer inszenierten "Beerdigung der Privatsphäre".

Lohfink sagte, erst in den vergangenen Monaten habe sie ihre Privatsphäre vermisst. "Früher warst du mir einfach nicht so wichtig. Ich liebte es, wenn mich Fans erkannten, wenn sie mein Autogramm wollten, oder ein Foto mit mir."

Im Interview erzählt der niederländische Künstler Dries Verhoeven, 40, warum er Lohfink engagiert hat. Und warum Zweifel an ihrer Rolle Teil der künstlerischen Idee sind.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben eine Beerdigung inszeniert, bei der Gina-Lisa Lohfink um den Verlust ihrer Privatsphäre trauert. Wie kamen Sie denn auf die Idee?

Verhoeven: Im Rahmen der Biennale Wiesbaden, einem Avantgarde-Festival, arrangiere ich als Künstler Trauerfeiern in einer Kirche. Wir verabschieden uns symbolisch von Werten, die zu verschwinden drohen: von der "Multikulti-Gesellschaft", von der "ewigen Treue". Es ist wie ein Gottesdienst, mit Orgel, Chören und Sarg vor dem Altar. Ich finde die Geschichte von Frau Lohfink interessant, weil sie die Menschen reizt. Deshalb habe ich sie als "Angehörige" der "Verstorbenen" angefragt, die auch eine kleine Rede hält.

SPIEGEL ONLINE: Frau Lohfink verdient seit Jahren Geld damit, dass sie ihr Privatleben öffentlich macht. Wie echt kann da die Trauer sein?

Verhoeven: Ich fand sie sehr ehrlich. Sie hat gesagt, dass sie ohne Privatsphäre lange sehr gut gelebt hat. In den vergangenen Monaten aber habe sie einen Verlust empfunden. Das ist eine interessante Frage: Wie viel Privatsphäre billigen wir jemandem zu, der in der Öffentlichkeit steht? Gar keine? Oder nur ein bisschen?

Jeva Grieskjane Künstler Dries Verhoeven

SPIEGEL ONLINE: Lohfink ist wegen falscher Verdächtigung verurteilt worden. Das Gericht ist überzeugt: Sie hat zwei Männern zu Unrecht eine Vergewaltigung vorgeworfen. Warum haben Sie nicht die beiden Männer eingeladen?

Verhoeven: Bei Frau Lohfink ist die Sache weniger eindeutig, das lässt mehr Raum zur Auseinandersetzung. Bei den Männern kann man sagen: Ihre Privatsphäre haben sie zum großen Teil wegen des Prozesses verloren. Das war es dann.

SPIEGEL ONLINE: Verstehen Sie die Veranstaltung auch als Kritik an den Medien?

Verhoeven: Ich interpretiere meine eigenen Werke nicht, das muss jeder für sich machen. Eine TV-Reporterin hat während der Feier eine Kerze am Sarg angezündet. Vielleicht hat sie damit auch ihre Schuld bekannt. Wer weiß?

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie darüber nachgedacht, dass auch Sie Teil einer Inszenierung von Frau Lohfink gewesen sein könnten?

Verhoeven: Kann schon sein. Vielleicht fand sie es cool, mit ihrer Geschichte noch einmal in den Medien aufzutauchen. Im Publikum haben viele ihre Handys gezückt, sie fand die Kameras auch in Ordnung.

SPIEGEL ONLINE: Wann hat sie zugesagt?

Verhoeven: Vor ein paar Tagen, nach dem Prozess.