Sexuelle Nötigung Schottische Fußball-Fans sollen Flugbegleiterinnen begrapscht haben

Zu Tausenden kamen Fans des schottischen Erstligisten Glasgow Rangers am Wochenende nach Leipzig, um das Testspiel gegen den RB Leipzig zu verfolgen. Von bis zu 8000 Besuchern ist die Rede - und leider nicht alle verhielten sich offenbar vorbildlich.

Wie die "BZ" berichtet, sollen einige Fans am Samstag auf einem Easy-Jet-Flug von Edinburgh nach Berlin-Schönefeld in betrunkenem Zustand Crew-Mitglieder belästigt und begrapscht haben. Drei Besatzungsmitglieder hätten Anzeige erstattet.

Die Bundespolizei bestätigte laut "Bild"-Zeitung, dass wegen Beleidigung und Nötigung in drei Fällen ermittelt werde. Die tatverdächtigen Personen seien erkennungsdienstlich behandelt und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Augenzeugen berichteten laut "BZ", dass mehrere Polizei- und Krankenwagen am Flughafen gewesen seien. Mehrere Sitze und Sitzbezüge im Flieger hätten ausgetauscht werden müssen. Der Rückflug nach Edinburgh habe sich um mehr als zwei Stunden verspätet.

Mit 4:0 siegte Leipzig in der Generalprobe gegen die Glasgow Rangers souverän. Schon vor dem Anpfiff des Testspiels hatten die etwa 8000 Schotten in Leipzig eine ausgelassene Party gefeiert, so mancher ziemlich exzessiv: Bei dem Versuch, im Gästeblock auf einem Geländer einen Handstand zu vollführen, stürzte ein Mann in den Innenraum und verletzte sich leicht.