Great Barrier Reef Zwei Tote bei Senioren-Schnorcheltrip

Zwei Mitglieder einer französischen Senioren-Reisegruppe sind beim Schnorcheln am Great Barrier Reef in Australien durch Herzanfälle ums Leben gekommen. Mit einem Katamaran war eine Gruppe von 21 Personen nahe der Insel Michaelmas Cay nördlich von Cairns aufs Wasser gebracht worden.

Besatzungsmitglieder der "Passions of Paradise" hätten an verschiedenen Stellen im Wasser die beiden leblosen Körper treiben sehen. Laut Polizei versuchte die Crew noch, den Mann und die Frau wiederzubeleben - allerdings vergeblich. Ein dritter Teilnehmer der Gruppe habe ebenfalls einen Herzanfall erlitten, aber überlebt, berichtete die Zeitung "Cairns Post". Das genaue Alter der beiden Todesopfer war zunächst nicht bekannt, sie seien aber älter als 60 gewesen, berichteten australische Medien.

Auch die Hintergründe sind noch unklar. "Die 'Passions of Paradise' hatte einen Beobachter am Strand, einen auf dem Boot und zwei Schnorchellehrer im Wasser", sagte Scotty Garden, der Geschäftsführer des Veranstalters. Alle Angestellten hätten eine Ausbildung in Herz-Lungen-Reanimation und Erster Hilfe durchlaufen. Die beiden Opfer hätten allerdings Vorerkrankungen gehabt. Der Vorsitzende des Touranbieterverbandes, Col McKenzie, sprach von einer "seltenen Tragödie".