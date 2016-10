Mutter und Kind überfahren Ausschreitungen in griechischem Flüchtlingslager

Weil eine Frau und ihr Kind von einem Auto überfahren wurden, ist es vor einem Flüchtlingslager nahe Thessaloniki in der Nacht zu Ausschreitungen gekommen. Mutter und Kind wurden laut der griechischen Nachrichtenagentur ANA-MPA von dem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst und waren auf der Stelle tot.

Daraufhin zündeten aufgebrachte Migranten den Unfallwagen und mehrere Müllcontainer an. Zudem attackierten sie die Besatzung eines Rettungswagens. Die Polizei konnte die Randale erst mit einem massiven Einsatz beenden. Den 76-jährigen Autofahrer nahm die Polizei in Gewahrsam. In der Nacht beruhigte sich die Lage.