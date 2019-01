Griechenland hat drei Männern die Staatsbürgerschaft verliehen, die bei einem verheerenden Waldbrand bei Athen im Sommer halfen, Dutzende Leben zu retten. Die Fischer hatten Menschen aus dem Wasser gezogen, die vor den Flammen ins Meer geflohen waren.

Der griechische Präsident Prokopis Pavlopoulos veranstaltete eine Zeremonie für einen 35-Jährigen aus Albanien und zwei Ägypter, 50 und 46 Jahre alt. Zum einen sollten die Männer damit geehrt werden, zum andere solle so "eine Botschaft nach Europa" gesendet werden, um der Stimmung gegen Migranten entgegenzuwirken, hieß es.

Die Entscheidung die drei Männer einzubürgern, war am 21. Dezember im griechischen Staatsanzeiger veröffentlicht, jedoch erst am Mittwoch formell verkündet worden. Die drei hätten Selbstaufopferung gezeigt und die Gefahren ignoriert, hieß es zur Begründung. Sie retteten "Dutzende Mitbürger, darunter viele Kinder, deren Leben in Gefahr waren". Aufgrund ihres Verhaltens sei "die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen für die Einbürgerung ehrenhalber" gerechtfertigt.