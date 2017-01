Aktivisten brechen bei Rüstungskonzern ein Flugzeuge zu Pflugscharen

Zwei christliche Friedensaktivisten haben in Großbritannien versucht, Kriegsflugzeuge zu entwaffnen. Dan Woodhouse und Sam Walton wurden wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung festgenommen, berichten BBC und "Guardian".

Die beiden Männer waren demnach am Sonntag auf das Gelände des britischen Rüstungskonzerns BAE Systems in Warton in der nordwestenglischen Grafschaft Lancashire eingebrochen. Dort versuchten sie, für das Militär Saudi-Arabiens bestimmte Kriegsflugzeuge kampfunfähig zu machen. Woodhouse begründete diesen Schritt laut BBC damit, dass er Leben retten würde.

"Saudi-Arabien davon abzuhalten, mehr Flugzeuge für die Bombardierung des Jemen zu haben, oder es zumindest zu verzögern, würde unschuldige Leben retten und Kriegsverbrechen verhindern", hieß es demnach in einem Statement. Im Jemen bekämpft eine Militärkoalition unter der Führung Saudi-Arabiens die Huthi-Rebellen, mehr als 10.000 Menschen wurden nach Angaben der Vereinten Nationen bereits getötet.

Waffenlieferungen an Saudi-Arabien sind daher äußerst umstritten. Die britische Regierung hatte Ende Dezember bestätigt, dass in dem Konflikt auch britische Streubomben zum Einsatz kamen. Die USA haben ihre Munitionslieferungen an Saudi-Arabien wegen der vielen zivilen Kriegsopfer inzwischen eingeschränkt, die deutsche Regierung hingegen hat die Lieferung von Artilleriezündern an das Land genehmigt.

"Wir hatten keine andere Wahl"

Der jetzige Sabotageversuch in England erinnert an ähnliche Bemühungen einzelner Aktivisten um den Weltfrieden. Im Sommer 2003 etwa machten drei Nonnen weltweit Schlagzeilen, die im US-Bundesstaat Colorado in einen Militärkomplex eindrangen, auf einem mit Interkontinentalraketen bestückten Silo herumhämmerten und schließlich mit ihrem eigenen Blut Kreuze darauf malten. Ein Gericht verurteilte die rüstigen Aktivistinnen später zu 33, 41 und 30 Monaten Haft.

Auch Dan Woodhouse und Sam Walton sind offenbar bereit, für ihren Einbruch bei BAE Systems ins Gefängnis zu gehen - über einen Fluchtversuch der beiden ist jedenfalls nichts bekannt. Walton verteidigte den Sabotageakt: "Wir haben uns zu diesem Schritt nicht leichtfertig entschieden, hatten aber keine andere Wahl", teilte er dem "Guardian" zufolge mit.

Walton gehört laut BBC der religiösen Bewegung der Quäker an, Woodhouse ist Pfarrer der methodistischen Kirche. Er musste sich bereits vor wenigen Jahren vor Gericht verantworten, weil er mit vier anderen christlichen Aktivisten im September 2013 den Eingang einer Rüstungsmesse in London blockiert hatte - alle fünf wurden später freigesprochen.

Auf einem jetzt von der BBC veröffentlichten Foto halten Woodhouse und Walton einen Bibelspruch in die Kamera: "Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen" steht darauf - das Zitat aus dem Alten Testament war schon in der DDR der Schlachtruf der Friedensbewegung.