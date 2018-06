Vulkan in Guatemala Volcán de Fuego bricht erneut aus - mehrere Orte evakuiert

Mindestens 70 Menschen starben, als am Wochenende der Feuervulkan in Guatemala ausbrach. Nun müssen sich Anwohner und Rettungskräfte erneut in Sicherheit bringen: Am Südhang des Berges wälzt sich Lava hinab.