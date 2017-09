Streit um "Adelstitel" in Guben Möchtegern-Apfelkönig scheitert vor Gericht

Er war der ersten männliche Anwärter auf den Titel des Apfelkönigs im brandenburgischen Guben, doch die Krone ging an eine Konkurrentin. Zu Unrecht, wie Marko Steidel fand. Er vermutete, dass bei der Abstimmung im Herbst 2016 betrogen wurde und zog vor Gericht. Nun ist das Urteil gefallen und Steidel geht auch dieses Mal als Verlierer nach Hause.

Die Abstimmung um den "Königstitel" wird nicht für ungültig erklärt. Der Richter des Amtsgerichts Cottbus betonte bei der Begründung der Entscheidung, dass der Vorwurf der Wahlmanipulation nur eine "bloße Vermutung" sei. Auch der Einwand, dass die amtierende Apfelkönigin von Guben keinen Führerschein hat, ließ das Gericht nicht gelten, weil das keine geschriebene Bewerbungsvoraussetzung gewesen sei.

Im Herbst 2016 hatte sich die heute 21 Jahre alte Apfelkönigin gegen ihren Kontrahenten auf dem Apfelfest in Guben durchgesetzt und die Krone ergattert. Erstmals waren damals männliche Bewerber um das Ehrenamt zugelassen worden.

Der 42-Jährige sagte nach der Gerichtsentscheidung in dem Zivilstreit: "Ich gehe in Berufung, das lasse ich mir nicht gefallen." Neben dem Hauptsacheverfahren liegen dem Gericht weitere Klagen des Mannes vor. Er will vom Tourismusverein, der die jährliche Wahl für das Ehrenamt ausrichtet, Schadenersatz - insgesamt 25.000 Euro.