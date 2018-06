Gwyneth Paltrow über #MeToo "Ich habe es immer noch nicht verarbeitet"

Als Gwyneth Paltrow Anfang 20 war, bekam sie eine Rolle, die aus ihr einen Star machen sollte: Sie spielte die Hauptrolle in der Jane-Austen-Verfilmung "Emma". Der Filmproduzent Harvey Weinstein hatte sie dafür engagiert.

Was dann geschehen sein soll, damals, Anfang der Neunzigerjahre, abseits des Scheinwerferlichts, machte Paltrow erst vor wenigen Monaten öffentlich - und befeuerte damit die brodelnde #MeToo-Debatte. Im Oktober 2017 beschuldigte die Schauspielerin Weinstein, sie vor den Dreharbeiten zu "Emma" in seine Hotelsuite eingeladen haben. Dort habe er sie unangemessen berührt und versucht, sie zu einer Massage im Schlafzimmer zu überreden. Die "New York Times" machte Paltrows Anschuldigungen öffentlich.

Mit Paltrow gingen auch weitere Prominente den Schritt - mehr als hundert Frauen warfen Weinstein sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor (mehr zum Fall Weinstein lesen Sie hier). Inzwischen muss sich der Filmproduzent vor Gericht verantworten.

Für Paltrow offenbar ein kathartischer Moment: Seitdem fühle sie, wie der "Schleier der Scham von der ganzen Sache gehoben" worden sei, erzählte die 45-Jährige jetzt einer Reporterin derselben Zeitung. In einem Statement beschreiben Paltrow und weitere Frauen, wie es ihr Leben verändert hat, "Me too" zu sagen.

Gwyneth Paltrow

"Ich habe das Gefühl, es immer noch nicht verarbeitet zu haben. Ich stehe immer noch komplett unter Schock. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der diese Art von Systemen Bestand hatte. Jemanden wie Harvey Weinstein in Handschellen zu sehen, der in meinem professionellen Umfeld als omnipotent galt und so sehr über meine Karriere bestimmte... es ist einfach atemberaubend. Dieses System hat seit Tausenden von Jahren existiert, und jetzt darf man sich plötzlich nicht mehr so benehmen. Für uns, die von Männern in Machtpositionen ausgenutzt wurden, hat das große psychologische Folgen. Wir haben unsere Identitäten, unsere Abwehrsysteme, unsere Stärke aufgebaut, indem wir uns vor diesem System schützten. Für mich als Mutter einer 14-jährigen Tochter ist es überwältigend, zu wissen, dass wir jetzt in einer Welt leben, in der solches Verhalten Konsequenzen hat." Schauspielerin Ashley Judd war im Oktober 2017 laut "New York Times" die Erste, die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein erhob. "Ich habe darauf vertraut, dass sich alles fügen würde", sagte die 50-Jährige jetzt. Acht Monate später scheint es, als würde sie recht behalten: Unterwegs sprechen sie immer wieder Menschen auf ihren Einsatz an - und bedanken sich überschwänglich bei Judd - so erzählt es die Schauspielerin.

Ashley Judd

"Menschen überreichten mir Dankesbekundungen im Flugzeug, sie schrieben sie auf Notizzettel. Frauen und Männer. [...] Eine Frau war auf dem Weg zur Abschlussfeier ihrer Schwester. Die Schwester müsse dort gemeinsam mit ihrem Vergewaltiger feiern. Auf einem anderen Flug hatte ich mein T-Shirt mit der Aufschrift "Time's Up" an. Als ich aus dem Flugzeug stieg, standen die Menschen Schlange, um sich bei mir zu bedanken. Ich habe getan, was ich getan habe, weil es richtig war. Jetzt will ich freudig von den Dächern schreien: Traut euch alle, meldet euch. Man muss seine eigenen Entscheidungen treffen, aber zum Glück sind Millionen andere hier, um zu helfen. Niemand kann es für mich tun, aber ich muss es nicht allein tun." Außer Paltrow und Judd beschrieben 18 weitere Frauen, wie sich ihr Leben verändert hat, seitdem sie ihre mutmaßlichen Peiniger öffentlich beschuldigten. Unter ihnen ist auch Sängerin Vanessa Carlton. Vor ihrer Musikkarriere arbeitete die heute 37-Jährige als Tänzerin am renommierten New York City Ballett. Inzwischen musste der damalige Chefchoreograf Peter Martins seinen Posten aufgeben - mehr als 20 Frauen beschuldigten ihn im Zuge der #MeToo-Debatte der sexuellen Belästigung. Carlton hatte in den Medien die "Kultur des Schweigens" angeprangert, die in der Ballettwelt dazu führe, dass Betroffene Belästigungen und Vergewaltigungen für sich behielten.

Vanessa Carlton