Häusliche Gewalt "Die Justiz zwingt Mütter, ihre Kinder anzulügen"

SPIEGEL ONLINE: Frau Clemm, wie erleben Sie Prozesse zu häuslicher Gewalt?

Clemm: Die Gerichte urteilen oft milder als in sonstigen Fällen. Ein Beispiel: Eine Mandantin von mir ist von ihrem Mann fast totgeschlagen worden. Sie hatte mehrere Brüche am Kopf, musste unzählige Operationen ertragen und lag auf der Intensivstation. Man wird immer ihre Narben sehen und es war nicht die erste Körperverletzung zu ihrem Nachteil. Der Mann hat eine geringe Freiheitsstrafe bekommen. Hätte er einen Fremden so zugerichtet, wäre die Strafe sicher deutlich höher ausgefallen.

SPIEGEL ONLINE: Wie kommen Sie darauf?

Clemm: In dem Fall wertete das Gericht als strafmildernd, der Mann habe wegen der Tat seine Familie verloren, die Frau habe sich getrennt und er könne wegen der Freiheitsstrafe sein Kind nicht mehr sehen. Diese Begründung ist doch absurd. Da muss unter Juristen noch ein großes Umdenken stattfinden.

SPIEGEL ONLINE: Plädieren Sie für härtere Strafen?

Clemm: Nicht unbedingt. Man kann es strafmildernd werten, wenn ein Täter ernsthaftes Bemühen zeigt, sein Verhalten zu ändern oder wiedergutzumachen und das beim Opfer ankommt. Tut der Täter nichts davon, müssten Justiz und Staat viel deutlicher ein Zeichen dafür setzen, dass häusliche Gewalt kein Kavaliersdelikt ist. Sie muss verfolgt werden, auch wenn ich selbst keine Freundin von hohen Strafen bin. Vielmehr sollte darüber nachgedacht werden, welche Konsequenzen tatsächlich Betroffene schützen können.

SPIEGEL ONLINE: Wo liegt dabei das Problem?

Clemm: Es gibt viele Probleme. Meiner Erfahrung nach ist es oft so: Die Polizei kommt, weil der Mann die Frau verprügelt hat. Es handelt sich meist um sogenannte einfache Körperverletzungen, bei denen die Betroffene innerhalb von drei Monaten nach der Tat einen Strafantrag stellen muss. Genau das tut sie oft nicht. Sie versöhnt sich zunächst wieder, oft weil sie in emotionale und finanzielle Abhängigkeiten verstrickt ist, oft weil sie hofft, dass er sich ändern wird. Dann werden die Ermittlungen eingestellt. Diese juristische Praxis spielt nur den Tätern in die Hände.

SPIEGEL ONLINE: Wie ließe sich das ändern?

Clemm: Staatsanwaltschaften könnten ein öffentliches Interesse annehmen und mit dieser Begründung auch dann weiter ermitteln, wenn eine Frau selbst keinen Strafantrag stellt. So soll es laut der europäischen Istanbul-Konvention gegen Gewalt gegen Frauen auch sein.

SPIEGEL ONLINE: Läuft so ein Verfahren ohne die Aussage der Frau nicht ins Leere?

Clemm: Zumindest wären so alle Vorfälle besser dokumentiert und könnten berücksichtigt werden, wenn es später doch noch zu einem Verfahren wegen weiterer Straftaten kommt. Bisher ist es so, dass es vor Gericht oft nur noch um den aktuellsten Fall von Körperverletzung geht. Für den gibt es dann eine kleine Strafe. Dabei hat der Täter die Frau schon viel öfter verprügelt. Aber das fällt alles unter den Tisch, und das ist gefährlich.

SPIEGEL ONLINE: Weil die Justiz nicht durchgreift?

Clemm: Weil viele Täter immer gewalttätiger werden, wenn sie nicht deutliche Konsequenzen spüren. Statistisch betrachtet wird laut Bundeskriminalamt in Deutschland fast jeden Tag eine Frau Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungsdeliktes durch ihren Partner oder Ex-Partner, ungefähr die Hälfte der Betroffenen stirbt tatsächlich.

Gewalt gegen Frauen Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Der SPIEGEL widmet sich diesem Thema mit einer Schwerpunktwoche, die Betroffenen eine Stimme geben soll: Frauen, die von ihren Ehemännern oder Partnern geschlagen, missbraucht oder manipuliert wurden. Es sollen aber auch Wege aufgezeigt werden, wie Opfer der Gewalt entkommen konnten - und welche Möglichkeiten es gibt, mit der Situation umzugehen.

Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft Gewalt erfahren haben, finden Sie rund um die Uhr unter 08000 - 116 016 beim Ansprechpartnerinnen und Unterstützung. Weitere Informationen, etwa zu Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe, gibt es beim Am Sonntag, 25. November, ist der. Der SPIEGEL widmet sich diesem Thema mit einer Schwerpunktwoche, die Betroffenen eine Stimme geben soll: Frauen, die von ihren Ehemännern oder Partnern geschlagen, missbraucht oder manipuliert wurden. Es sollen aber auch Wege aufgezeigt werden, wie Opfer der Gewalt entkommen konnten - und welche Möglichkeiten es gibt, mit der Situation umzugehen.Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft Gewalt erfahren haben, finden Sie rund um die Uhr unter 08000 - 116 016 beim Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" kostenlos, vertraulich und anonym. Weitere Informationen, etwa zu Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe, gibt es beim Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe.

SPIEGEL ONLINE: Wie schützt die Justiz Mütter, die häusliche Gewalt erlebt haben?

Clemm: Das Familienrecht ist bei häuslicher Gewalt ein Riesenproblem. Wenn ein Mann 'nur' seine Frau verprügelt hat aber nicht seine Kinder, gibt es fast keine Möglichkeit, ihm das Umgangs- und Sorgerecht zu verwehren.

SPIEGEL ONLINE: Der Mann will vielleicht trotzdem ein guter Vater sein.

Clemm: Das soll er ja auch. Aber das Problem ist: Bisher hat ein Vater auch dann ein Recht seine Kinder zu sehen, wenn er an seinem Verhalten nichts geändert hat. Nur in einigen Gerichtsbezirken wird dies anders gehandhabt. Das ist für die Kinder, die ja indirekt die Gewalt womöglich miterlebt haben, die völlig falsche Botschaft, nämlich dass es in Ordnung ist, die Mutter zu schlagen. Das Handeln des Vaters hat überhaupt keine Konsequenzen, es soll sogar möglichst verschwiegen werden.

SPIEGEL ONLINE: Wie meinen Sie das?

Clemm: Ein Beispiel: Eine Mandantin hat ihrem Kind gesagt, dass der Vater sie mehrfach geschlagen und sie sich deshalb getrennt habe. Obwohl die Schläge zutrafen, hat das Gericht ihr dies schwer angekreidet. Es hieß, sie würde den Vater schlechtmachen, was wiederum dem Kind schaden würde. Von Müttern wird verlangt, ihre Kinder in jedem Fall darin zu bestärken, dass sie einen tollen Vater haben und den gerne besuchen wollen. Wenn Frauen das verwehren, riskieren sie, dass ihr Sorgerecht eingeschränkt wird, da sie nicht bindungstolerant seien. Ich kenne Extremfälle, in denen Kinder sogar zeitweise fremduntergebracht wurden.

SPIEGEL ONLINE: Was bedeutet das für die Frauen?

Clemm: Die Justiz zwingt so letztlich die betroffenen Mütter, ihre Kinder anzulügen. Blaue Flecken sollen sie damit erklären, dass sie die Treppe heruntergefallen seien. Sie sollen die Gewalt vor ihren Kindern vertuschen und sie dem Mann anvertrauen, der selbst etwa unter Umständen krankenhausreif geschlagen hat. Wenn sie Angst haben vor dem gewalttätigen Vater, wird ihnen geraten, selbst eine Therapie zu machen, um die Ängste zu verarbeiten. All das führt dazu, dass viele Frauen gar keinen Sinn mehr darin sehen, sich vor Gericht gegen ihre gewalttätigen Ex-Männer zu wehren.

SPIEGEL ONLINE: Sollten diese Väter ihre Kinder besser gar nicht mehr sehen?

Clemm: Nein, aber bisher wird selten berücksichtigt, dass Kinder auch leiden, wenn sie Gewalt miterleben müssen. Und dass die Erziehungsfähigkeit eines Menschen, der die Mutter zusammenschlägt, massiv eingeschränkt ist. So lange er nicht die Dimension seines falschen Verhaltens erkennt und ändert, sollte ihm das Sorgerecht aberkannt und das Umgangsrecht zumindest an Bedingungen geknüpft werden.

SPIEGEL ONLINE: Einige Eltern behalten auch in Fällen häuslicher Gewalt das gemeinsame Sorgerecht.

Clemm: Und das ist oft für die Frauen eine Zumutung. Viele Männer versuchen darüber weiterhin, Macht über die Frauen auszuüben und sie zu drangsalieren. Die Mütter brauchen beim Arzt, in der Schule oder bei der Bank immer wieder die Unterschrift des Vaters, aber der weigert sich oder zögert die Sache hinaus, nur damit sie weiterhin seinen Einfluss spürt. Das macht es für die Frauen nicht gerade leichter, den Alltag zu bewältigen - meistens ja allein.

SPIEGEL ONLINE: Was müsste sich ändern?

Clemm: Das Umgangs- und Sorgerecht müsste daran geknüpft werden, dass ein Mann, der gewalttätig geworden ist, erkennbar sein Verhalten ändert. Beratung und Hilfe für betroffene Frauen, auch finanzielle Unterstützung muss ausgebaut werden, aber auch Prävention, was auch Beratungsangebote für Männer bedeutet. Das Problem muss endlich als Aufgabe für die gesamte Gesellschaft erkannt und bekämpft werden.