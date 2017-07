Einige sprechen bereits von Schlager-Terror. Viele denken: Bleibt uns in diesem Jahr denn nichts erspart? Mehr als 300.000 bunt gekleidete Menschen ziehen am Samstag durch Hamburg. Es ist wieder "Schlagermove"-Zeit auf St. Pauli.

Die Veranstaltung findet bereits zum 21. Mal statt und lockt Schlager-Größen wie Bata Illic, die Gruppe Wind und Willi Herren auf den Kiez. Die Parade mit 45 Wagen führt durch St. Pauli, wo auch der G20-Gipfel teilweise stattgefunden hatte. Das Spektakel dauert insgesamt zwei Tage und endet in der Nacht zu Sonntag auf dem Heiligengeistfeld mit einer Aftermove-Party.

Während die einen feiern, haben viele Hamburger genug von dem Krawall - ob vom Schwarzen Block, von Besoffenen oder vom Schlager-Partyvolk.

Ein Bewohner auf St. Pauli hat vorsichtshalber gleich ein Plakat vor seiner Haustür aufgehängt. Darauf steht: "Liebe SchlagermoverInnen! Wer meint, hier vor die Haustür pinkeln oder kotzen zu müssen, bekommt ohne weitere Warnung eine geschallert, dass die Perücke wegfliegt." Über dem Post steht noch: "Nach letzter Woche hat Hamburg richtig Bock auf den nächsten Event".

Nach letzter Woche hat Hamburg richtig Bock auf den nächsten Event #schlagermove pic.twitter.com/8pIb4DsrpC — Sascha Welters (@saschwelt) 15. Juli 2017

Ein anderer beschwert sich, ganz Hamburg sei durch Straßensperren zum Erliegen gekommen.

Überall Straßensperre, Polizei und durchgeknallte Menschen - ganz Hamburg ist zum erliegen gekommen!"



"G20?"



"Nein, #Schlagermove." — Rebel (@rebel_berlin) 15. Juli 2017

Auch die Aufräumaktion nach den Krawallen während des G20-Gipfels werden auf Twitter parodiert:

Bin gespannt auf die Aktion "Hamburg wischt die Kotze und Pisse weg" nach dem #Schlagermove

Steht der Winterhuder Feudelmob schon bereit? — Frankie (@Hollywood20359) 15. Juli 2017

Zuvor hatten viele gefordert, die Schlager-Parade nach den G20-Krawallen abzusagen.

#Schlagermove verlegen oder absagen!



Lasst uns zur Ruhe kommen. — Allen (@edwes) 10. Juli 2017

Unter dem Hashtag #schlaegermove dichten Twitter-Nutzer Liedtexte in Reminiszenz an die Krawalle während des G20-Gipfels um. Aus Udo Jürgens Schunkelnummer "Griechischer Wein" wurde kurzerhand "Griechischer Stein", Roy Blacks Schmusehymne "Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß" wechselte die Gangart zu "Ganz in Schwarz mit einem Pflasterstein".

ganz in schwarz mit einem pflasterstein#schlägermove — sparschaeler (@sparschaeler) 15. Juli 2017

"Mit Pfefferspray bin ich dein Prinz", hieß es weiter, in Anlehnung an Marius Müller-Westernhagen. Auch Helene Fischers Hit in Dauerschleife "Atemlos durch die Nacht" wird neu interpretiert, der überarbeitete Titel: "Atemlos, durch die Nacht, spür was Reizgas mit uns macht".

Atemlos, durch die Nacht, spür was Reizgas mit uns macht. #schlägermove — KLF_AC (@KLF_AC) 15. Juli 2017

Einschlafprobleme, weil der Liebste nicht da ist, wie sie die Münchner Freiheit in ihrem Hit "Ohne dich schlaf' ich heut Nacht nicht ein", besungen haben, werden zu "Ohne dich werf' ich heut Nacht kein Stein".

Ohne dich werf ich heut Nacht kein Stein #MünchenerFreiheit #schlägermove — Olympique Marcel (@MarcelLindenau) 15. Juli 2017

Man darf wirklich Mitleid mit den Hamburgern haben - der Schlagermove ist nämlich nicht die einzige Großveranstaltung: An diesem Wochenende findet in der Innenstadt auch noch ein Triathlon statt.