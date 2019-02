Hamburg "Undefinierbarer Geruch" - Feuerwehr rückt aus

Ein "undefinierbarer, beißender" Geruch in Hamburg hat in der Nacht zum Donnerstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Seit den Abendstunden wählten viele Bewohner der Stadt den Notruf und meldeten einen beißenden Geruch in der Luft, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Rettungskräfte machten sich daraufhin mit fünf speziellen Messfahrzeugen auf den Weg in den Hamburger Osten. Vor allem aus den Stadtteilen Uhlenhorst, Eilbek und Wandsbek meldeten sich viele Menschen bei der Feuerwehr. Sie rief die Bewohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

INFORMATION der @FeuerwehrHH - Starker undefinierbarer Geruch in Hamburgs Osten



Wir empfehlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.https://t.co/QBqTlwB7WB#EinsatzfuerHamburg #Hamburg — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) 6. Februar 2019

Gegen zwei Uhr nachts wurde der Einsatz beendet. "Der Geruch nimmt ab", teilte die Feuerwehr bei Twitter mit. Eine Ursache konnte demnach nicht lokalisiert werden.