Hamburger Schanzenviertel Fliegerbombe entschärft - Sperrmaßnahmen werden beendet

Die auf einer Baustelle im Hamburger Schanzenviertel gefundene Fliegerbombe ist entschärft worden. Die Feuerwehr teilte über Twitter mit, dass die Bombe nun abtransportiert werden könne und die Sperrmaßnahmen sukzessive aufgehoben würden. Die Bewohner könnten demnach bald in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Spezialisten des #Kampfmittelräumdienst der @FeuerwehrHH konnten die #hhbombe erfolgreich entschärfen. Diese wird nun abtransportiert. Alle #Sperrmaßnahmen werden sukzessive aufgehoben. Die Bewohner können zeitnah in ihre Wohnungen zurückkehren. #Einsatzfuerhamburg pic.twitter.com/Mm8mY22DVr — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) 13. November 2018

Da der Blindgänger in einem schlechten Zustand war, musste er Polizeiangaben zufolge noch vor Ort entschärft werden. "Aufgrund ihres Zustands ist die Bombe nicht transportfähig", hatte Polizeisprecher Torsten Wesselly gesagt.

DPA Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes

Es wurde eine Evakuierung im Umkreis von 150 Metern eingeleitet. Gegen 17 Uhr gaben Feuerwehr und Polizei Entwarnung.

#Fliegerbombe entschärft!

Der Kampfmittelräumdienst der @FeuerwehrHH war erfolgreich.



Die polizeilichen Maßnahmen in der #Sternschanze werden größtenteils eingestellt. Alle Bewohner können zurück nach Hause. pic.twitter.com/xDLnRkVImm — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 13. November 2018

Während der Aktion wurde auch der Luftraum in einer Höhe von einem Kilometer gesperrt. In einer Schule in Altona wurde der Polizei zufolge für die Betroffenen der Evakuierung eine Notunterkunft eingerichtet.

Über den Sperrradius hinaus durften Bewohner im Radius von 300 Metern um den Fundort laut Polizei ihre Häuser nicht verlassen.