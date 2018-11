Hamburg Fliegerbombe im Schanzenviertel gefunden

Im Hamburger Schanzenviertel ist auf einer Baustelle eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Da der Blindgänger in einem schlechten Zustand ist, muss er Polizeiangaben zufolge noch vor Ort entschärft werden - und das so zügig wie möglich.

Der Kampmittelräumdienst der Feuerwehr ist bereits vor Ort. Eine Evakuierung wird derzeit im Umkreis von 150 Metern eingeleitet. Die 500 Pfund schwere Bombe soll laut Polizeisprecher Torsten Wesselly entschärft werden, sobald der Sicherheitsbereich geräumt ist. "Aufgrund ihres Zustands ist die Bombe nicht transportfähig", sagte er. Wahrscheinlich werde die Entschärfung am späten Nachmittag oder am Abend erfolgen.

Während der Aktion werde auch der Luftraum in einer Höhe von einem Kilometer gesperrt, sagte Wesselly. In einer Schule in Altona wird der Polizei zufolge für die Betroffenen der Evakuierung eine Notunterkunft eingerichtet.

Um den Fundort der #Fliegerbombe in der #Sternschanze

wird im Sperrradius von 150m evakuiert werden.

Im Warnradius von 300m gilt luftschutzmäßiges Verhalten (keine Personen unter freiem Himmel) pic.twitter.com/jVAMuzVeAn — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 13. November 2018

Über den Sperrradius hinaus dürfen Bewohner im Radius von 300 Metern um den Fundort laut Polizei ihre Häuser nicht verlassen.