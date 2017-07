Krawalle beim G20-Gipfel "Jeder hat die Fotos für sein Lieblingsvorurteil bekommen"

Die eingeworfenen Schaufenster werden irgendwann ersetzt. Die geplünderten Läden werden wieder aufmachen. Die Leute werden ihre Autos wieder ohne Angst an der Straße parken.

Irgendwann werden die Folgen der G20-Krawalle auf St. Pauli, in Altona und dem Schanzenviertel verschwunden sein. Zumindest die sichtbaren.

Doch wer mit Betroffenen spricht, spürt, wie tief die Verunsicherung sitzt. Ganze Quartiere wirken wie traumatisiert.

Groß war der Drang, während des G20-Gipfels selbst auf die Straße zu gehen, sich ein Bild zu machen von dem Schrecken, der vor der eigenen Haustür seinen Lauf nahm. "Wir mussten dem ganzen Treiben ja etwas entgegensetzen", sagt Astrid M., Angestellte.

"Man weiß doch, dass irgendwann vor der Flora ein Sofa brennt"

Sie wohnt seit Jahren auf St. Pauli und kennt die Auseinandersetzungen zwischen Autonomen und Polizei. Doch die Dynamik am Wochenende sei selbst für sie neu gewesen. Sie sei zutiefst verstört, sagt Astrid M. Sie ist enttäuscht von der Politik, aber auch von der linken Szene, fordert eine Aufarbeitung, Treffen, an denen sich auch die extreme Linke beteiligt. "Auch die müssen sich distanzieren - für unser Viertel."

Ein eher bürgerlich wirkendes Pärchen in den Dreißigern, es will lieber nicht namentlich in den Medien stattfinden, fühlt sich von Politik und Staat feindselig behandelt. Dabei wohnen die beiden schon seit Jahren auf dem Kiez. Für sie war das Vorgehen der Polizei während des G20-Gipfels vor allem von extremer Gewalt geprägt. Unbeteiligte seien vor ihren Augen verprügelt worden, erzählen die Frau und der Mann.

Die Polizeipräsenz vor und während des Gipfels sei erdrückend gewesen. Umso mehr befremde es sie, dass die Polizei Freitagabend erst so spät eingegriffen habe - und so dem Krawall-Mob erst die Möglichkeit dazu gegeben habe, die Schanze zu verwüsten. "Man weiß doch, dass irgendwann vor der Flora ein Sofa brennt", sagen sie.

"Mit einer unfassbaren Selbstverständlichkeit Recht gebrochen"

Die Polizei, gewalttätig und zögerlich zugleich? Robert Zimmermann sieht das ganz anders. Der Schanzenanrainer und Geschäftsführer einer Marketing-Agentur sagt, seine Achtung vor der Polizei sei während der Krawalle gewachsen, sie habe besonnen gehandelt. Er sieht die Autonomen in der Pflicht. Diese müssten sich sehr viel klarer als bisher von Gewalt distanzieren.

Der G20-Gipfel hat einen imaginären Graben durch Hamburg gezogen. Er verläuft durch Stadtviertel, Nachbarschaften, Familien und Freundeskreise. Das Vertrauen in Politik und Polizei, aber auch in die linke Szene ist erschüttert. Wer sind die Guten, wer die Bösen? Für viele Betroffene der Randale stellen sich diese Fragen plötzlich neu. Alte, vermeintlich unumstößliche Gewissheiten geraten ins Wanken.

Hannes Ley hat die Krawalle beobachtet und berichtet, sie hätten sich nicht einmal mehr gegen die Polizei gerichtet. "Ich hatte das Gefühl, die wollten unsere Stadt platt machen", sagt der 43-Jährige über die Randalierer. "Da waren irgendwelche harten Jungs aus der Vorstadt, die mit einer unfassbaren Selbstverständlichkeit Recht gebrochen haben." Diese Leute kämen sonst am Wochenende zum Feiern in die Schanze und hätten die Gunst der Stunde genutzt.

"Jeder hat genau die Fotos für sein Lieblingsvorurteil bekommen"

Max Scharff bestätigt diesen Eindruck. Er wohnt auf St. Pauli und sagt, in der autonomen Szene Hamburgs gebe es gerade kein anderes Thema als die Zerstörung am Freitag im Schanzenviertel. Viele Menschen, die sonst den Autonomen zuneigten, wendeten sich ab. Scharff war selbst am Freitag vor Ort, als Beobachter, wie er sagt. Viele der Plünderer seien "spätpubertierende Jungs und Selfie-Girls" gewesen.

Die Akzeptanz, die sich Orte wie die Rote Flora bei den Bewohnern des Viertels über Jahre hinweg aufgebaut hätten, sei kaputt gegangen. Dass die Betreiber der Flora, stolzes alternatives Aushängeschild der Schanze, es bisher nicht schaffen, eindeutig Stellung zu beziehen, dass Polizei und Politik bislang wenig Kritik an ihrer Einsatzplanung gelten lassen, beschäftigt die Menschen. "Niemand wird deswegen wegziehen, aber viele Leute können sich nicht vorstellen, wie es normal weitergehen soll," sagt Scharff.

Mit dieser Prognose steht er nicht allein da. Falk Hocquel, Ur-Linker und Geschäftsführer des Veranstaltungszentrums Haus 73 am Schulterblatt, beobachtet seit einigen Jahren, dass es bei den Auseinandersetzungen mit der Polizei vermehrt um Gewalt geht. "Warum machen die Leute Autos kaputt? Warum den Budni?" fragt er. Er wohnt selbst direkt am Schulterblatt und ist froh, dass seine Kinder am Wochenende nicht in der Stadt waren. "Wie hätte ich denen das denn erklären sollen?"

Hanno aus Altona sucht nach genau dieser Erklärung. Seine sechs und acht Jahre alten Kinder haben die Krawalle erlebt. "Ich bin doch überrascht, wie sehr uns das alles auch als Familie mitnimmt", sagt er. Und er ist ernüchtert: "Jeder hat genau die Fotos für sein Lieblingsvorurteil bekommen. Prügelpolizisten und brandschatzende Chaoten."

Wie soll es weitergehen? "Wir müssen hier im Viertel das Geschehene gemeinsam verarbeiten, im Dialog, auch mit der Flora, denn die gehört hierher", sagt eine junge Frau, die aus Angst vor Repressalien ihren Namen nicht veröffentlicht sehen will. "Ich würde mir wünschen, dass wir die Chance bekämen, etwas zur Ruhe zu kommen, aber nächstes Wochenende kommt schon der Schlagermove."

Kollektive Gesprächstherapie gegen Aggressionen, für mehr Verständnis. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner derjenigen, die in den betroffenen Vierteln wohnen, arbeiten, zur Schule gehen.

Miteinander reden. Es wäre zumindest ein Beginn. Ob es ihn geben wird, ist mehr als fraglich.