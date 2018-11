Hamburg Mutter reanimiert dreijährige Tochter per Telefon-Anleitung

Durch eine angeleitete Wiederbelebung per Telefon hat eine Mutter in Hamburg ihrer dreijährigen Tochter das Leben gerettet. Die Frau rief am Samstag bei der Feuerwehr Hamburg an und berichtete von einem Fieberkrampf ihres Kindes. Das teilten die Behörden am Sonntag mit. Demnach atmete das Kind nicht mehr und lief bereits blau an.

Der Notfallsanitäter der Feuerwehr leitete daraufhin die Mutter zur Reanimation des Mädchens per Herzdruckmassage an, zeitgleich wurden Rettungskräfte zur Wohnung geschickt.

Als diese eintrafen, hätten sie das Mädchen atmend und die Mutter "aufgelöst, aber glücklich" vorgefunden. Die Dreijährige war demnach wieder bei stabilem Kreislauf und wurde gemeinsam mit ihrer Mutter ins Krankenhaus gebracht.