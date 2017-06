Geburt auf Bundesstraße Baby kommt im Auto zur Welt

Eine schwangere Frau hat ihr Baby im Auto auf der Bundesstraße 217 bei Hameln zur Welt gebracht. Mit ihrem Mann war die 37-Jährige gerade auf dem Weg zu einem Geburtshaus. Die Geburt ging jedoch schneller als erwartet los und verlief ohne Komplikationen, berichtete die "Deister- und Weser-Zeitung".

Der Vater hatte in der Aufregung sein Handy vergessen. Der 54-Jährige wusste sich nicht anders zu helfen, als ein anderes Auto anzuhalten. In seiner Not war er neben einem Wagen, der ein Blaulicht auf dem Dach hatte, hergefahren und hatte den Fahrer durch Hupen und Gestikulieren auf seine Situation aufmerksam gemacht.

In dem anderen Auto saß allerdings kein Notarzt, sondern ein Notfallmanager der Bahn. Der rief per Telefon die Leitstelle an. Als von dort aus nochmal nachgefragt wurde, war das "B217-Baby" aber schon geboren. Mutter und Sohn seien wohlauf, hieß es. Für die Familie ist es das zweite Kind.