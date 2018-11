In Transporter ohne Zulassung Teenager liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Sie waren ohne Führerschein in einem Transporter ohne Zulassung unterwegs: Fünf Teenager sind in Nordrhein-Westfalen in der Nacht vor der Polizei geflüchtet - und durch Hamm, Kamen und Dortmund gerast.