Hamm Mann vergisst Picasso-Vase im Zug

Etwas über 26 Zentimeter hoch und mehrere Tausend Euro wert - der Keramikkrug mit dem bekannten Motiv "Le Hibou" ("Die Eule") von Pablo Picasso ist offenbar verschwunden. Laut Polizei hat der Eigentümer das Original in einem Zug vergessen.

Der 76-Jährige war am 15. Februar von Kassel nach Düsseldorf unterwegs, wie die Bundespolizei nun mitteilte. Als er in Hamm gegen 21 Uhr den Zug verließ, vergaß er demnach die große Einkaufstasche aus fester Kartonage mit dem blauen Schriftaufdruck: "Neumeister - Alte Kunst - Moderne", in der sich das Kunstwerk befand. Er hatte sie im Großraumwagen auf dem Boden abgestellt.

Noch auf dem Bahnsteig sei ihm aufgefallen, dass er die Tüte nicht mitgenommen habe. Daraufhin verständigte er laut Polizei das Bahnpersonal, das den Zugleiter anrief. Der habe sofort nachgesehen, aber die Tasche sei schon nicht mehr auffindbar gewesen.

Der Keramikkrug wurde von Picasso 1953 in seiner Werkstatt im französischen Madoura angefertigt. Die Vase ist den Angaben zufolge mindestens 10.000 Euro wert. Die Bundespolizei ermittelt wegen Unterschlagung.