Ehe für alle Schützenkönig heiratet Prinzgemahl

Ralf Gockel und Bernd Barkholt-Gockel sind das amtierende Königspaar der Schützengesellschaft Wiescherhöfen-Weetfeld. Im Jahr 2006 lernten sie sich kennen, drei Jahre später ließen sie ihre Partnerschaft bei den Behörden eintragen. Jetzt, kurz nach Inkrafttreten der Ehe für alle, haben der Postbote und der gelernte Krankenpfleger geheiratet.

"Ich fühle mich großartig", sagte der 51-jährige Ralf Gockel nach der Trauung. "Die Eheschließung macht die Sache endgültig rund", hatte Bernd Barkholt-Gockel, 47, schon vor Wochen dem "Westfälischen Anzeiger" gesagt. Demnach hat sich das eher traditionelle Umfeld des Paares von jeher tolerant gezeigt. "Zu 99,9 Prozent haben wir Zustimmung erhalten", erklärte das Paar. "Auch bei den befreundeten Vereinen haben wir keine blöden Kommentare erlebt."

Das Brautpaar bezeichnet sich als das wohl "prominenteste Schwulenpaar Hamms". Sie seien nicht nur das erste gleichgeschlechtliche Paar, das dort heirate, sondern auch das erste gleichgeschlechtliche Königspaar einer Hammer Schützengesellschaft.

Bereits am Sonntag waren in Deutschland die ersten gleichgeschlechtlichen Ehen geschlossen worden. Bisher konnten Homosexuelle in Deutschland lediglich eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen. Unterschiede zur Ehe, etwa im Miet-, Erb- und Steuerrecht, wurden über die Jahre zwar beseitigt. Oft aber erst auf Geheiß des Bundesverfassungsgerichts. Die größte Benachteiligung war zuletzt, dass Lebenspartner nicht gemeinsam Kinder adoptieren durften. Dies ist seit dem 1. Oktober 2017 möglich.

Lebenspartnerschaften wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die bereits eingetragenen werden allerdings auch nicht automatisch zu Ehen. Die Umwandlung erfolgt nur auf expliziten Wunsch über eine standesamtliche Erklärung des Paares.