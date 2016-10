Gerichtsentscheid in Hannover Krankenkasse muss Patient Cannabis-Tropfen zahlen

Der Leidensweg von Martin Keese begann vor 14 Jahren. Damals hatte der gelernte Dreher auf dem Mofa einen schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer nahm ihm die Vorfahrt, Keese krachte bei voller Fahrt auf den Asphalt. Ärzte stellten einen fünffachen Bruch der Wirbelsäule fest, ein Teil des Beines wurde später amputiert.

Der 43-Jährige musste mehr als 40 Operationen über sich ergehen lassen. "Seit 2009 leide ich unter chronischen Schmerzen", sagt er. Mehrere Ärzte kamen zu dem Schluss, Cannabis könne am besten Linderung verschaffen.

Innerhalb einer Projektphase zahlte Keeses Krankenkasse IKK Classic mehr als zwei Jahre eine Therapie mit ärztlich verschriebenen Cannabis-Extrakt-Tropfen (Dronabinol). Als das Projekt im Herbst 2014 auslief, verweigerte die Kasse weitere Zahlungen. Das wird sich nun ändern.

2000 Euro im Monat für Cannabis-Extrakt

Das Sozialgericht Hannover verpflichtete die IKK Classic in einem außergewöhnlichen Eilentscheid, die Kosten für Dronabinol zu übernehmen (Az: S 10 KR 1420/16 ER). Es geht um etwa 2000 Euro im Monat.

Der Richterspruch sei eine Ausnahme, sagte der Hamburger Rechtsanwalt Oliver Tolmein, juristischer Experte für das Thema Cannabis als Medizin. Cannabis ist eine illegale Droge. Anbau, Besitz und Handel werden in der Regel strafrechtlich verfolgt. Seit 2011 ist es Ärzten jedoch möglich, cannabishaltige Arzneimittel zu verschreiben.

Wer aus medizinischen Gründen Dronabinol oder Cannabis in Blütenform konsumieren will, zahlt fast immer selbst. Für den Konsum der Blüten ist eine Ausnahmegenehmigung nötig, die etwa 900 Patienten in Deutschland erhalten haben.

In dem Beschluss vom 30. August, der SPIEGEL ONLINE vorliegt, heißt es nun: Grundsätzlich müsse eine Kasse Dronabinol zwar nicht erstatten. Das Bundesverfassungsgericht aber habe entschieden, dass Versicherte in Ausnahmefällen Leistungen erhalten könnten, die nicht im Leistungskatalog enthalten seien.

Dabei gehe es um Patienten, die todkrank seien oder vergleichbar leiden würden. Der zuständige Richter in Hannover beruft sich darauf, dass Keese Schmerzen beschreibe, "die sich bereits in Alltagssituationen auf ein geradezu unerträgliches Maß steigern". Es handele sich offenkundig um den Fall eines "schwersten chronischen Schmerzgeschehens", der mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung auf eine Stufe zu stellen sei.

"Neue Regelung wäre wünschenswert"

Keeses Anwalt Benjamin Schmidt aus Laatzen zeigte sich erleichtert über die Entscheidung. "Das Verfahren war für meinen Mandanten eine zusätzliche Belastung." Unter Tränen habe Keese vor Gericht seinen Leidensweg schildern müssen. Schmidt sagte, es sei zu hoffen, dass sein Mandant kein Einzelfall bleibe. "Eine neue Regelung wäre wünschenswert."

Der Jurist spielte damit auf ein geplantes Gesetz der Bundesregierung an. Wohl ab Frühjahr 2017 soll Cannabis auf Rezept generell von Kassen erstattet werden. Zurzeit wird der Gesetzentwurf im Parlament beraten.

Martin Keese wäre womöglich einiges erspart geblieben, wenn es ein solches Gesetz bereits gäbe. Im Kampf gegen die Schmerzen experimentierte er mit Kokain, wurde abhängig, bekam Depressionen. Zurzeit lebt er in einer Entzugsklinik. Er sagt: "Ich fühle mich von der Politik im Stich gelassen."

Wie wirkt Cannabis bei einzelnen Krankheiten?