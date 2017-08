Überschwemmungen in Texas Bürgermeister verhängt Ausgangssperre in Houston

Aus Angst vor Plünderungen in leer stehenden Häusern hat der Bürgermeister der überschwemmten US-Metropole Houston eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Sie gelte von Mitternacht bis 5 Uhr am Mittwochmorgen, sagte Sylvester Turner. Hintergrund seien kriminelle Machenschaften, vor allem von Plünderern. Teilweise hätten sich Kriminelle als Polizisten verkleidet und Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert.

Sturm "Harvey" sorgt in der texanischen Millionenmetropole Houston und anderen Orten im Bundesstaat seit Freitag für Chaos. Die Infrastruktur in und um Houston ist weitgehend zusammengebrochen. Rettungskräfte kämpften sich mit Booten durch die Wassermassen, um Menschen aus ihren Häusern zu befreien und in Sicherheit zu bringen.

In dem Convention Center in Houston sind laut Bürgermeister Turner inzwischen 10.000 Menschen untergebracht. Wegen des Andrangs sei nun auch das Toyota Center zu einer Notunterkunft umfunktioniert worden.

In Houston lief zudem ein Damm über, ein anderer in Brazoria County brach: Behörden forderten die Anwohner auf, die Gegend umgehend zu verlassen. "Seht zu, dass ihr wegkommt", schrieb die Kreisverwaltung bei Twitter.

"Harvey" bedroht nicht nur Texas, sondern auch das benachbarte Louisiana - in beiden Bundesstaaten gilt der Notstand. Für New Orleans sagte die örtliche Wetterbehörde voraus, dass bald Sturzfluten eintreten werden. Der Tropensturm ist für die Stadt besonders gefährlich, weil sie unterhalb des Meeresspiegels liegt. Bürgermeister Mitch Landrieu empfahl den Bewohnern, ihre Häuser nicht zu verlassen und Essen, Trinken und Medikamente für mindestens drei Tage vorrätig zu haben.

Polizei in Houston trauert um Kollegen

Die Zahl der Todesopfer durch "Harvey" hat sich inzwischen erhöht: Wie die Polizei in Houston nun bestätigte, ertrank auch der Polizist Steve Perez. Er habe am Sonntagmorgen versucht, von seinem ländlichen Wohnort aus durch die Überschwemmungsgebiete hindurch zu seinem Dienstort in Houston zu gelangen. Perez sollte in dem Katastrophengebiet an einem Rettungseinsatz teilnehmen, kam jedoch nicht bei der Arbeit an.

"Er verbrachte zweieinhalb Stunden damit, herumzufahren, um zu seinem Einsatzort zu gelangen", sagte Polizeichef Art Acevedo. "Er fand keinen Weg."

It is with a heavy heart that we announce the tragic in the line of duty death of Sergeant Steve Perez. pic.twitter.com/cHJxjnFgII — Houston Police (@houstonpolice) 29. August 2017

In Harris County wurde am Dienstag zudem der Tod eines 64-jährigen Mannes bestätigt. Er sei in einem Uhren-Reparaturgeschäft unter Trümmern entdeckt worden. Über die genaue Zahl der Todesfälle, die auf "Harvey" zurückgehen, herrscht Unklarheit. Offiziell bestätigt wurden bisher vier Tote. US-Medien meldeten aber höhere Zahlen.

Trump in Austin: "Was für eine Menge"

Am Dienstag besuchte US-Präsident Donald Trump das Überschwemmungsgebiet. In der texanischen Küstenstadt Corpus Christi sprach er von einer Katastrophe "historischen" und "epischen" Ausmaßes. Später besuchte Trump die texanische Hauptstadt Austin.

Kritik erntete der Präsident dafür, dass er bei seinem Besuch oft nicht die passenden Worte fand. Er habe in Corpus Christi beispielsweise nicht die Verstorbenen erwähnt; dafür vor einer Menschengruppe aber gesagt: "Was für eine Menge. Was für eine Teilnehmerzahl." Trumps Ego nehme mit dem Wasserpegel zu, schrieb beispielsweise die "New York Times".

Trump to hurricane victims in Corpus Christi, TX: "Thank you everybody. What a crowd, what a turnout." (via Reuters) pic.twitter.com/kVe3f8NmTL — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 29. August 2017

Hilfe für die Region werde sehr kostspielig, sagte Trump, ohne jedoch genaue Summen zu nennen. Er werde mit dem Kongress zusammenarbeiten, um ein Rettungspaket zu schnüren und die Folgen von "Harvey" zu beheben. "Ich denke, wir werden die richtige Antwort finden." Aber womöglich habe es noch nie größere Schäden in der Geschichte des Landes gegeben, so Trump in Austin (mehr zu Trumps Rolle als Krisenmanager der Nation lesen Sie hier).

Überschwemmung in texanischer Chemiefabrik

Anwohner einer im Überschwemmungsgebiet liegenden Chemiefabrik in Texas wurden in der Nacht zu Mittwoch in Sicherheit gebracht. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilten die Behörden mit.

Der französische Konzern Arkema, dem die Fabrik in Harris County gehört, erklärte, die Anlage sei überschwemmt. Es sei möglich, dass Chemikalien reagierten und ein Feuer ausbreche, das eine schwarze Rauchwolke auslöse. Wie giftig diese Wolke sein würde, teilte der Konzern nicht mit. In der Fabrik werden organische Peroxide produziert.