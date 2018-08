Als der US-Journalist Ronan Farrow noch für den TV-Sender NBC arbeitete, recherchierte er monatelang zum Fall Harvey Weinstein. Er hatte Frauen aufgespürt, die Missbrauchsvorwürfe gegen den einstigen Hollywoodmogul erhoben - und die teilweise bereit waren, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Tatsächlich veröffentlichte der Sender die Geschichte von Farrow jedoch nie. Der Journalist verließ NBC, mitsamt seinen Rechercheergebnissen - und bot den Artikel dem "New Yorker" an. Dort erschien er am 10. Oktober, es folgten weitere Artikel. Die Berichterstattung in dem Magazin löste gemeinsam mit Veröffentlichungen in der "New York Times" die #MeToo-Debatte aus - und leitete Weinsteins Sturz ein. Farrow wurde für seine Artikelserie unter anderem mit dem renommierten Pulitzerpreis ausgezeichnet.

Nun erhebt sein ehemaliger Kollege bei der Nachrichtenabteilung von NBC, der Produzent Rich McHugh, schwere Vorwürfe gegen den Sender. Seinen Angaben zufolge haben die Verantwortlichen die Recherchen von Farrow aktiv behindert. McHugh spricht von einem "schweren Verstoß gegen die journalistische Integrität". Er selbst hat den Sender vor zwei Wochen verlassen. Er sei - trotz seiner Zweifel - so lange geblieben, weil er seine Familie habe versorgen müssen, sagte McHugh der "New York Times". Inzwischen arbeitet er gemeinsam mit Al Gore an einer Klimawandel-Dokumentation.

Just received this statement from Rich McHugh. I have known that Rich felt this way based on conversations with sources but to see it in print is something else.

NBC News bestreitet die Vorwürfe und wiederholt laut "NYT" die bisherige Argumentation, wonach Farrows Geschichte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ausstrahlungs- oder druckreif gewesen sei. Zwischen Farrows Weggang bei NBC und der "New Yorker"-Veröffentlichung lagen knapp zwei Monate.

Laut McHugh habe der Sender während der kompletten achtmonatigen Recherchezeit "Widerstand" geleistet. Mitte August 2017 hätten er und Farrow beispielsweise eine Reise nach Los Angeles geplant, um dort ein mutmaßliches Weinstein-Opfer zu treffen und zu filmen. Die Frau habe berichtet, von Weinstein vergewaltigt worden zu sein, ihre Aussagen schätzte McHugh eigenen Angaben zufolge als glaubwürdig ein. Drei Tage vor dem Flug sei ihm jedoch aufgetragen worden, das Interview zu stoppen und die komplette Geschichte ruhen zu lassen, sagte McHugh.

Der Präsident von NBC News, Noah Oppenheim, sagte der "NYT", McHugh sei niemals aufgetragen worden, "in der Art und Weise zu stoppen, die er impliziert". Ein Problem sei gewesen, dass zu wenige Zeugen bereit gewesen seien, sich filmen oder zitieren zu lassen. Farrow habe ihn vor dem Flug nach Los Angeles gebeten, die Geschichte einem anderen Magazin anbieten zu dürfen. Dem habe er zugestimmt, sagte Oppenheim. Weinstein habe keinen Einfluss auf die Arbeit des Senders gehabt.

Schon kurz nach Farrows erster Veröffentlichung im "New Yorker" wurde in den USA die Frage diskutiert, wie es sein konnte, dass NBC sich die Geschichte entgehen ließ - war sie doch von einem eigenen Mitarbeiter recherchiert worden. Damals schrieb "The Daily Beast", dass NBC alles getan habe, um die Story hinauszuzögern.

Nun berichtet auch die Website von Behinderungen seitens des Senders. Eine NBC-Mitarbeiterin soll demnach sogar mehrfach bei Farrow angerufen und ihm mit Konsequenzen gedroht haben, sollte er seine Weinstein-Recherchen veröffentlichen. Die Website beruft sich auf mehrere Personen, die mit dem Fall vertraut seien. Ein Sprecher des Senders - namentlich ebenfalls nicht genannt - dementierte den Bericht demnach als "absolut falsch".