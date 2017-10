Nach Unwetter Bahn gibt Teilstrecken wieder frei

Nach den Streckensperrungen wegen der Folgen des Herbststurms "Herwart" hat die Deutsche Bahn einige Verbindungen wieder freigegen. Demnach fahren wieder einzelne Züge zwischen:

Berlin - Leipzig

Berlin - Halle an der Saale - Erfurt

Dortmund - Hannover

Kassel - Hannover - Hamburg

Ab Montagmorgen soll auch die Route zwischen Münster in Westfalen und Norddeich wieder befahrbar sein. Ab dem frühen Nachmittag werden voraussichtlich auch die Strecken Hannover-Bremen-Norddeich und Hannover-Berlin freigegeben.

Folgende Verbindungen bleiben wegen der Sturmschäden allerdings auch noch am Montag gesperrt:

Dortmund-Bremen-Hamburg

Hamburg-Berlin

Hamburg-Westerland

Hamburg-Kiel

Hamburg-Lübeck-Puttgarden

Hamburg-Rostock-Stralsund

Berlin-Stralsund

Die Deutsche Bahn musste am Sonntag in sieben Bundesländern den Fernverkehr stoppen. Viele Straßen wurden wegen umgekippter Bäume gesperrt. Vor allem in Nord- und Ostdeutschland entwurzelte "Herwart" zahlreiche Bäume.

Aktuelle Info zum Sturm: Ab sofort gibt es eine Sonderhotline. Diese ist unter 08000996633 erreichbar. Alle Infos: https://t.co/VQu7WAXq9O — DB Personenverkehr (@DB_Bahn) 29. Oktober 2017

Derzeit harren Hunderte Reisende an den Bahnhöfen aus und warten, dass es weitergeht. Wer sich dabei über vorbeifahrende Güterzüge ärgert: Der Güterverkehr hat keinen Vorrang gegenüber dem Personenverkehr. "Im Gegenteil, Personenzüge haben absolute Priorität", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn zu SPIEGEL ONLINE. Wenn Güterzüge fahren, dann nur, um Strecken wieder freizumachen oder weil die Züge nicht von Bahnhof zu Bahnhof fahren müssen, so der Sprecher weiter.

Kunden sollten sich vor Reisebeginn über die aktuelle Lage informieren - etwa über die Bahn-App, die Website oder eine eigens eingerichtete Hotline. Die Situation bleibe angespannt.

Aktuelle Informationen

Website der Deutschen Bahn

Deutsche Bahn auf Twitter

DB Regio auf Twitter

Sturm über Deutschland - Eindrücke im Video: