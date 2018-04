Hessen Baby fährt allein im Zug - Mutter bleibt am Bahnsteig zurück

Ein fünf Monate altes Baby ist am Wochenende ohne seine Mutter im Zug von Stadtallendorf im Kreis Marburg-Biedenkopf nach Kassel gefahren.

Die 19-jährige Mutter hatte am Samstag ihre im Kinderwagen liegende Tochter in den Zug gestellt und war noch einmal auf den Bahnsteig hinausgegangen, wie die Bundespolizei mitteilte. Während sie sich draußen aufhielt, schlossen sich die Türen und der Zug fuhr ab.

Zwei Reisende und ein Zugbegleiter kümmerten sich um den Säugling und verständigten die Bundespolizei, die das Baby am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe in Empfang nahm. Mit dem nachfolgenden Zug traf auch die Mutter in Kassel ein.