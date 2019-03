Hessen Kleinflugzeug stürzt in Spargelfeld

In der Nähe des südhessischen Erzhausen ist ein Kleinflugzeug in ein Spargelfeld gestürzt. Das berichteten "Hessenschau.de" und "Bild" am Sonntag. Die Zeitung meldete unter Berufung auf die Polizei, dass sich bis zu vier Personen an Bord der Maschine befunden haben sollen. Zum Zustand der Insassen gab es zunächst keine genauen Angaben.

Das Flugzeug sei aber völlig zerstört, hieß es weiter. Rettungskräfte seien vor Ort. Die Maschine sei am Nachmittag abgestürzt und komplett ausgebrannt. Bilder vom Unfallort zeigten qualmende Trümmer.

Über Herkunft und Flugziel der Maschine war ebenfalls noch nichts bekannt. Die Absturzstelle liegt in der Nähe des Flugplatzes Egelsbach.