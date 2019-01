Hessen Polizei hindert Dutzende betrunkene Lkw-Fahrer an Weiterfahrt

An der Aktion am Sonntagabend waren rund 250 Polizisten beteiligt: Die Beamten arbeiteten sich in Hessen vor allem entlang der Autobahnen von Parkplatz zu Parkplatz vor und klopften an die Türen von Lkw-Fahrern um zu überprüfen, ob diese Alkohol getrunken hatten.

Anschließend teilte die Polizei in Gießen mit: Von rund 1200 kontrollierten Fahrern hätten 190 Alkohol getrunken. Bei 79 von ihnen habe der Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille angezeigt - diesen Fahrern wurde deswegen der Start nach dem Ende des Sonntagsfahrverbots (22 Uhr) untersagt. Die Polizisten legten bei einigen Lastern Parkkrallen an und stellten bei anderen Fahrern Dokumente oder auch der Fahrzeugschlüssel sicher, wie es in der Mitteilung hieß.

Unter den Fahrzeugen war demnach nahe Darmstadt auch ein Gefahrguttransporter, der Salpetersäure geladen hatte. Der Fahrer hatte rund 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft. Dem Mann sei eine längere Pause verordnet worden, hieß es von der Polizei.

Den Angaben zufolge war es die "erste großangelegte hessenweite Präventionsaktion", bei der Fahrer gewerblicher Transporte kontrolliert wurden. Sie werde künftig "mit Sicherheit fortgesetzt".