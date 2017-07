Dauerregen Steigende Pegel bedrohen in Hildesheim die Dämme

Im von Überschwemmungen bedrohten Hildesheim hat sich die Lage in der Nacht wieder zugespitzt. "Die Pegelstände steigen wieder, das ist keine gute Nachricht", sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. In der niedersächsischen Stadt war der Pegelstand zunächst gesunken - am Donnerstagmorgen stieg das Wasser aber wieder auf 7,03 Meter.

Je länger das Wasser gegen die feuchten Sandsäcke drücke, desto schlechter sei das. "Wir hoffen natürlich, dass alles hält", sagte der Sprecher. Um die bedrohten Dämme zu festigen, schichteten die Helfer Hunderte Sandsäcke auf. Zuvor war die Rekordmarke von 7,15 Metern erreicht worden.

Tagelanger unwetterartiger Dauerregen hatte vor allem in der Mitte und im Osten des Landes kleinere Flüsse anschwellen und über die Ufer treten lassen. Tief "Alfred" traf vor allem die Region am Harz. Auch weit darüber hinaus kam es zu Behinderungen im Bahn- und Busverkehr. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fiel innerhalb von zwei Tagen teilweise deutlich mehr Regen als sonst im gesamten Juli.

DPA In Goslar geht's bereits ans Aufräumen

Der Landkreis Goslar dagegen hob den Katastrophenalarm wieder auf. Wie ein Sprecher sagte, gab der Katastrophenschutzstab des Kreises die Einsatzleitung wieder an die Städte und Gemeinden ab. Dort sowie in Sachsen-Anhalt stehen bereits Aufräumarbeiten an. "Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen", sagte der Oberbürgermeister von Wernigerode, Peter Gaffert (parteilos).

Für den Wetterexperten Jörg Kachelmann sind starke Regenfälle im Sommer durchaus üblich. Juni und auch weite Teile des Julis seien in weiten Teilen Deutschlands bei Temperaturen und Sonnenscheindauer deutlich überdurchschnittlich gewesen. Daneben seien Juni und Juli "in Deutschland die Monate mit dem meisten Regen im Durchschnitt". Der sogenannte Schaukelsommer sei "nichts anderes als normaler Sommer in Deutschland", sagte der 59-jährige Meteorologe.

In Flüssen wie der Radau, Abzucht, Nette und Oker sanken die Wasserstände. Der Großteil der Goslarer Innenstadt wurde wieder für den Verkehr freigegeben. Mehr als 1500 Helfer waren zeitweise im Einsatz. "Am meisten freuen wir uns darüber, dass es hier nicht mehr regnet", sagte ein Sprecher der Einsatzleitung in Goslar. Einige Straßen sind aber noch gesperrt. "Wir erwarten hier am Donnerstag frische Einsatzkräfte. Dann werden wir die Lage begutachten und überlegen, was zu tun ist", sagte der Sprecher.