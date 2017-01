Petition zum Super Bowl HipHop statt Lady Gaga

Bieder wie so häufig - oder doch ein bisschen mehr Thrill? Lady Gagas geplanter Gig bei der Halbzeitshow des 51. Super Bowls am kommenden Sonntag in Houston löst Diskussionen aus. Im Netz formiert sich Widerstand, eine Petition hat bereits knapp 50.000 Unterstützer. Sie alle fordern: Tauscht Lady Gaga gegen die Rapper Migos und weitere HipHop-Größen aus.

Mit den Atlanta Falcons sei während des Finales der Profiliga NFL bereits ein Team aus einer HipHop-Community vertreten, heißt es in der Petition. Zudem sei Houston, der Austragungsort des Spiels, ebenfalls ein Zentrum der Musikszene. Da sei es höchste Zeit, die Auswahl des Rahmenprogramms zu überdenken.

Outkast-Rapper André 3000 und R&B-Star Erykah Badu sollten etwa die Nationalhymne singen, so die Forderung - derzeit ist für den Job Countrysänger Luke Bryan vorgesehen.

In der Halbzeit sollten dann der Petition zufolge die Gangsta-Rapper Migos, eine Kombo aus Atlanta, sowie Future, Outkast, Bun B und JayZ auftreten. Wenn man schon eine Show für Milliarden plane, heißt es in der Petition, dann doch bitte eine solche. Es wäre allerdings ein Wunder, wenn die NFL sich von den Forderungen umstimmen ließe.

Wer in den vergangenen Jahren sonst so beim Super Bowl sang, sehen Sie hier. Das Spiel zwischen den Falcons und den New England Patriots beginnt um 18.30 Uhr (Ortszeit, 0.30 Uhr MEZ).