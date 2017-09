Hitler-Verehrung in Herxheim Gemeinderat fordert Rücktritt von Bürgermeister

"Alles fuer's Vaterland Adolf Hitler" steht auf der Glocke geschrieben, die im Turm der St.-Jakob-Kirche im pfälzischen Herxheim hängt. Über einem großen Hakenkreuz prangt der Schriftzug - und ist nun, 83 Jahre nach dem ersten Glockenschlag in der Gemeinde, zum Politikum geworden.

Seit Monaten diskutiert man im Ort über den Umgang mit der nationalsozialistischen Altlast. Jetzt hat der Gemeinderat offenbar die Nase voll. Nachdem Bürgermeister Ronald Becker (Freie Wähler) sich relativierend zu Adolf Hitler und dem NS-Regime geäußert hat, haben die Herxheimer seinen Rücktritt gefordert.

"Es kann nicht sein, dass eine Zeit letztendlich fast schon verherrlicht wird, wo es einfach nichts zu verherrlichen gibt", sagte der erste Beigeordnete Gero Kühner (SPD). "Deshalb distanzieren wir uns einhellig davon." Zuvor hatte die "Rheinpfalz" über die Rücktrittsforderung berichtet. Kühner sagte, er habe die Verbandsgemeinde um Prüfung gebeten, wie es rechtlich weitergehen könne. Bürgermeister Becker äußerte sich bisher nicht zur Forderung des Gemeinderats.

Becker war bereits mit einem Parteiausschluss gedroht worden. Der Bürgermeister hatte in einem Bericht des ARD-Magazins "Kontraste" gesagt, man sei stolz, eine Glocke mit dieser Inschrift zu haben. Mit dem Namen Hitlers würden "immer gleich die Judenverfolgung und die Kriegszeiten" verbunden. "Wenn man über solche Sachen berichtet, soll man umfangreich berichten", verlangte Becker - und präzisierte: "Dass man sagt, das waren die Gräueltaten und das waren auch Sachen, die er in die Wege geleitet hat und die wir heute noch benutzen."

Becker sagte dem SWR, die Passage in dem Interview in der Sendung "Kontraste" könne nicht so stehen bleiben. Nur ein kleiner Teil des gesamten Interviews sei wiedergegeben worden, die Aussage sei aus dem Kontext gerissen worden.

Der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, distanzierte sich von den Aussagen des Ortsbürgermeisters. Der Landesvorstand sei entsetzt über diese Form der Geschichtsrelativierung und der Verklärung des verbrecherischen Nazi-Regimes, sagte Wefelscheid dem SWR. Die Partei werde jetzt über mögliche Disziplinarmaßnahmen beraten. Auch ein Parteiausschluss des Bürgermeisters sei denkbar.