32.000 Euro hatte Benjamin Lange schon sicher, als er Moderator Günther Jauch sagte: "Wenn ich jetzt 64.000 Euro hätte, würde ich meine Freundin, die auch Telefonjoker ist, anrufen und ihr einen Hochzeitsantrag machen." Und so kam es dann auch - zum ersten Mal in der Geschichte der Quizshow "Wer wird Millionär?".

Bis es so weit war, dauerte es allerdings ein wenig. Beim ersten Anruf in der Montagabend ausgestrahlten Sendung war lediglich die Mailbox von Langes Freundin Svenja Schorling zu hören. Dann klappte es aber doch noch: "Hallo Svenja, ich bin's, ich sitz' hier noch aufm Stuhl", sagte Lange. Und: "Dich hört ganz Deutschland."

Schließlich entspann sich folgender Dialog:

Lange: "Svenja, ich liebe dich. Willst du mich heiraten?"

Schorling: "Verarsch' mich nicht!"

(...)

Lange: "Willst du mich heiraten?"

Schorling: "Ja, aber du verarschst mich."

Lange: "Herr Jauch, sagen Sie doch mal was!"

Ein sichtlich amüsierter Jauch schaltete sich ein und erklärte Schorling, dass ihr Partner den Antrag durchaus ernst meine. Und so bekam die Geschichte doch noch ein Happy End. "Ja, das hört sich gut an", sagte sie schließlich. "Wenn er dann mehr abspült und ich meine Spülmaschine krieg, mach ich das so mit."

Jauch hakte noch einmal konkret nach: "Zurück zum Heiratsantrag..." Woraufhin Schorling entgegnete "Ja, gerne" - und Lange vor Freude die Arme in die Höhe riss.

Er gewann am Ende übrigens 64.000 Euro.

Sie sind Fan von "Wer wird Millionär?" und wollen wissen, ob sie es auch zur Million schaffen würden? Dann können Sie hier die Fragen aller bisherigen "Wer wird Millionär?"-Gewinner durchspielen: