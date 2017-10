Zusammenstoß an Rutsche Frau lässt bewusstloses Mädchen zurück

Die Polizei in Niedersachsen ermittelt nach einem Unfall in einem Freizeitpark. Sie sucht eine unbekannte Frau, die ein verletztes Mädchen nach einem Zusammenstoß am Ende einer Rutsche zurückgelassen haben soll. Der Vorfall geschah vergangene Woche Freitag im Serengeti-Park in Hodenhagen.

Die Frau soll die Siebenjährige am Ende einer Teppichrutsche so heftig gerammt haben, dass sie das Mädchen von den Beinen stieß. Das Kind fiel auf den Kopf und wurde bewusstlos. Laut Polizei verschwand die Verursacherin, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. "Was stehst du hier doof rum", soll die Frau nach dem Unfall gesagt haben.

Das Mädchen aus Soltau wurde in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Wie die Soltauer "Böhme-Zeitung" berichtete, kam es mit Verdacht auf eine Hirnblutung vorübergehend auf die Intensivstation. Mittlerweile sei das Kind aber wieder daheim.

Ein Polizeisprecher teilte mit, dass derzeit Handyvideos von Zeugen geprüft werden. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung.