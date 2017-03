Pennsylvania Hoverboard überhitzt - zwei Mädchen sterben

Zwei Mädchen sind bei einem Wohnungsbrand in Harrisburg, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Pennsylvania, gestorben. Die Ermittlungen laufen zwar noch, doch die Polizei geht davon aus, dass der überhitzte Akku beim Aufladen eines Hoverboards das Feuer ausgelöst hat.

Dabei starb das drei Jahre alte Mädchen in den Flammen, ihre zehnjährige Schwester erlag ihren hochgradigen Verbrennungen im Krankenhaus.

Auf dem Weg zu dem Brand verunglückte darüber hinaus ein 21-jähriger Feuerwehrmann bei einem Autounfall tödlich, wie US-Medien berichteten.

Hoverboards erinnern an das schwebende Skateboard aus dem Film "Zurück in die Zukunft II"; sie sind in den USA beliebt, geraten aber immer wieder wegen technischer Defekte in die Schlagzeilen. Bislang hat die Consumer Product Safety Commission 500.000 Exemplare von elf Unternehmen zurückgerufen - wegen Explosionsgefahr.

Ob das überhitzte Hoverboard in Pennsylvania eines der zurückgerufenen Modelle war, blieb zunächst unklar.