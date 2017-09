Hurrikan "Irma" Bundeswehr startet Rettungsmission in der Karibik

Die Bundeswehr startet nach dem verheerenden Hurrikan "Irma" einen Rettungseinsatz zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und der Unterstützung der Betroffenen vor Ort. Nach SPIEGEL-Informationen ist ein großer Militärjet vom Typ A400M mit Hilfsgütern auf dem Weg zur Karibikinsel Curaçao. Von dort will die Bundeswehr auch nach St. Martin kommen, die Urlaubsinsel wurde von dem Wirbelsturm massiv verwüstet.

Über das Wochenende hatten die Niederlande über eine gemeinsame Koordinierungsstelle der drei Nationen Deutschland, Frankreich und Holland in Eindhoven um deutsche Hilfe bei der Unterstützung nach dem Wirbelsturm gebeten, da die eigenen Armeen Kapazitäts-Engpässe haben. Der nördliche Teil von St. Martin gehört zu Frankreich, der südliche, Sint Maarten, ebenso wie Curaçao zu den Niederlanden.

Auf dem Rückweg soll der A400M auch gestrandete Deutsche aus St. Martin ausfliegen. In Telefonaten mit dem SPIEGEL berichteten deutsche Urlauber von der Insel, am dortigen Flughafen befänden sich neben zahllosen Urlaubern aus den USA auch rund 30 Deutsche, die auf einen Flug warteten.

Neben der Hilfe in der Karibik will die Bundeswehr auch in den USA die Einsatzkräfte unterstützen. So soll ein Airbus 310 der Luftwaffe, der ohnehin schon in den USA war, bei Rettungs- und Evakuierungsflügen eingesetzt werden. Zudem startet bald ein weiterer Luftwaffen-Jet vom Typ A430 in Richtung USA, an Bord werden ein sogenanntes Krisenunterstützungsteam und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) sein, die vor Ort in Florida den örtlichen Rettungskräften helfen sollen.