Extremes Wetter "Irma" auf dem Weg nach Florida - alle Fakten  zum Hurrikan

Florida macht sich bereit für "Irma". Der Wirbelsturm könnte am frühen Sonntagmorgen Ortszeit (Sonntagmittag MESZ) auf der Inselgruppe der Florida Keys an Land treffen, bevor er weiter in Richtung des Festlandes zieht.

Die letzten Entwicklungen im Überblick:

"Irma" gewinnt wieder an Kraft: Das US-Hurrikan-Zentrum in Miami stufte den Tropensturm zuletzt erneut in die zweithöchste Kategorie 4 ein. "Irma" erreichte demnach Windstärken von bis zu 210 Kilometern pro Stunde und zieht stündlich rund zehn Kilometer nordwestlich. Zwischenzeitlich hatten die Experten den Sturm "nur" noch in der Kategorie 3 gewertet.

Mehr als 170.000 Haushalte und Geschäfte sind bereits vor dem eigentlichen Auftreffen des Sturms ohne Strom. Grund sind die schon jetzt starken Winde und erheblichen Regenmengen. Wie die Behörden mitteilen, betrifft rund die Hälfte der Ausfälle die Miami-Dade-Region, in der auch die Millionenmetropole Miami liegt. Mehr als 16.000 Mitarbeiter der Elektrizitätswerke stehen bereit, um weitere Ausfälle möglichst rasch zu beheben.

Als erstes wird der Sturm die Inselgruppe der Florida Keys erreichen. Es wurde damit gerechnet, dass er mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde aufschlägt. Dort leben rund 70.000 Menschen, viele Orte wurden im Vorfeld evakuiert. Die Gruppe ist über mehr als 40 Brücken mit dem Festland verbunden. Sollte eine dieser Brücken unbefahrbar werden, wären die Keys vorerst isoliert.

Meteorologen gehen inzwischen davon aus, dass der Hurrikan die Gegend von Tampa mit seiner größten Wucht treffen wird und nicht wie zuvor vermutet Miami. Tampa liegt an der Westküste in einer Bucht des Golfs von Mexiko. In der Region münden mehrere Flüsse ins Meer, das macht sie noch anfälliger für Überschwemmungen. Es drohen laut den Prognosen Flutwellen von bis zu 4,6 Metern.

Gouverneur Rick Scott hat die Anordnung zur Evakuierung auf 6,3 Millionen Einwohner ausgeweitet. Für die Kette der Keys-Inseln gab er die Warnung aus, es werde dort "extrem schwer sein, zu überleben". Florida hat 20,6 Millionen Einwohner.

In Miami gilt bis Sonntagmorgen, 7 Uhr, eine Ausgangssperre.

Rund 60.000 Menschen fanden nach Angaben des Gouverneurs Zuflucht in rund 320 Notunterkünften, die in dem Bundesstaat eingerichtet wurden. Hunderttausende weitere Menschen hätten sich selbst um eine Notunterkunft gekümmert.

Insgesamt wurden 7000 Mitglieder der Nationalgarde mobilisiert. Florida sei insgesamt gut auf den Hurrikan vorbereitet, sagte Scott. Er schätzte aber, dass in Notunterkünften rund tausend Krankenschwestern und Pfleger gebraucht würden. Scott rief Freiwillige auf, sich zu melden.

SPIEGEL ONLINE Der erwartete Kurs des Sturms

Die Sicherheitsbehörden verlegten 460 Gefängnisinsassen auf das Festland. Nach Angaben des Bezirks Florida Keys wurden alle Krankenhäuser und Notaufnahmen auf den Inseln geschlossen. Richtige Notunterkünfte gibt es dort nicht. Die Behörden richteten aber vorübergehende Zufluchtstätten ein.

Auch in den benachbarten Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen. Modelle des Hurrikanzentrums sehen "Irmas" Zug bis hinauf nach Atlanta reichen. In seiner Folge werden Überflutungen auch an den Küsten Georgias sowie South und North Carolinas erwartet.

Die deutsche Bundesregierung schaltet Notfallnummern und richtet Krisenstäbe ein. Man stehe in engem Kontakt mit den US-Behörden, teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Abend mit. Für Anrufer aus Deutschland ist eine Notfallnummer geschaltet worden (030-5000-3000). Für Anrufer aus den USA ist die Botschaft in Washington erreichbar (001-202-298-4000). Beide Nummern sind ab sofort und rund um die Uhr erreichbar.

