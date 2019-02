Österreich Deutscher Urlauber überfährt Sohn beim Ausparken

Ein Vater aus Hildesheim in Niedersachsen hat beim Ausparken nach einem Skiausflug in Österreich seinen sechsjährigen Sohn überfahren. Der Junge wurde mit einem Hubschrauber vom Skigebiet Ifen in ein Krankenhaus im bayerischen Kempten geflogen, teilte die Polizei mit. Demnach ist der Zustand des Kindes stabil. Es bestehe keine Lebensgefahr.

Der 42-jährige Vater hatte der Polizei zufolge seinen Sohn am Samstag übersehen und ihn angefahren. Dabei sei das Kind gestürzt und überrollt worden. Anschließend wurde der Junge noch zwei bis drei Meter unter dem Auto mitgeschleift.

Der Vater bemerkte das Unglück erst, als ihn Zeugen durch laute Zurufe und Gestikulieren darauf aufmerksam machten.