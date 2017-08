Proteste nach Urteil Indischer Guru muss wegen Vergewaltigung 20 Jahre in Haft

Der indische Guru Gurmeet Ram Rahim Singh, dem Vergewaltigung in zwei Fällen vorgeworfen wird, muss für 20 Jahre ins Gefängnis. Das Strafmaß wurde am Montag von einem Gericht im nordindischen Rohtak verkündet. Der selbst ernannte Heilige war wegen der Vergewaltigung zweier Anhängerinnen schuldig gesprochen worden.

Die Urteilsverkündung vergangenen Freitag hatte zu schweren Ausschreitungen geführt. Mehr als 100.000 Verehrer des Guru randalierten in der nordindischen Stadt Panchkula. Dabei kamen 38 Menschen ums Leben. Sechs weitere starben im rund 250 Kilometer entfernten Sirsa, wo die Sekte von Ram Rahim beheimatet ist.

Für die Verkündigung des Strafmaßes gegen den 50-Jährigen waren die Vorkehrungen deshalb nun besonders streng. Rund 30.000 Sicherheitskräfte waren an verschiedenen Orten des Bundesstaats Haryana im Einsatz. Das Gefängnis in Rothka glich einer Festung: Der Richter wurde per Hubschrauber ins Gefängnis gebracht, Journalisten durften sich nur auf eine Entfernung von 1,6 Kilometer nähern und die Straßen um das Gefängnis wurden mit Stacheldraht-Barrikaden abgesperrt.

In Sirsa, wo viele der Anhänger des verurteilten Gurus leben, galt eine Ausgangssperre. In dem riesigen Komplex der Sekte harrten nach Polizeiangaben Tausende Verehrer Ram Rahim Singhs aus und weigerten sich, die Anlage für eine Durchsuchung zu räumen.

Indische Medien berichteten, dass Ram Rahim Singh nach der Verkündigung des Strafmaßes zusammengebrochen sei und sich geweigert habe, den Gerichtssaal zu verlassen. Seine Anwältin A.K. Panth sagte: "Unser Rechtsstreit wird hier nicht enden. Unser Klient ist absolut unschuldig."

Bei den Ausschreitungen vergangene Woche waren die meisten Opfer durch Polizeischüsse getötet worden. Mehr als 250 Menschen wurden verletzt, 900 Mitglieder der "Dera Sacha Sauda" (etwa: Sekte des wahren Geschäfts) wurden vorübergehend festgenommen.

Ram Rahim Singh ist Anführer der spirituellen Organisation "Dera Sacha Sauda", die auch politischen Einfluss hat. Die Gruppe, die zu keiner größeren Religion gehört, hat eigenen Angaben zufolge 60 Millionen Mitglieder.

In einem anderen Verfahren ist der Guru des Mordes an einem Journalisten angeklagt. Ihm wird außerdem vorgeworfen, Hunderte seiner Anhänger zur Kastration gezwungen zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe.

Der extravagante Guru zeigt sich häufig auf einem Motorrad und trägt gern funkelnden Schmuck. Er ist auch Popsänger und hat Action-Filme mit sich selbst in der Hauptrolle als "Bote Gottes" gedreht.