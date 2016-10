Smogalarm in Indien Dreck über Delhi

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zum Diwali-Lichterfest in Indien hat die ohnehin starke Luftverschmutzung in indischen Großstädten erheblich verschlimmert. Die Feinstaubwerte in der rund 17 Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt Neu-Delhi hätten alarmierende Werte erreicht, teilte die zuständige Behörde des Ministeriums für Geowissenschaften mit.

Im Viertel R.K. Puram wurde dabei erstmals die Grenze von 1000 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft überschritten - das sei das Zehnfache des von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegten Grenzwertes, teilte der staatliche Wetterdienst Safar mit. Der Dienst warnte vor "ernsthaften Risiken" für die Gesundheit. Insbesondere Kranke, Ältere und Kinder sollten zuhause bleiben und körperliche Anstrengungen vermeiden.

Die Smogglocke über Delhi erschwere sogar die Sicht, beschrieben Einwohner die Situation in sozialen Netzwerken. Auch Städte wie Kanpur und Lucknow sowie die Wirtschaftsmetropole Mumbai litten unter stark erhöhter Luftverschmutzung.

Zu dem hinduistischen Lichterfest, das am Sonntagabend begangen wurde, werden in Indien große Mengen Feuerwerk abgebrannt. Zudem zünden die Menschen Öllampen und Kerzen an, um den Sieg des Guten über das Böse zu symbolisieren. Die ohnehin schlechte Luft in indischen Großstädten verschlechtert sich jedes Jahr zu Diwali noch einmal drastisch. In diesem Jahr trug unter anderem eine hohe Luftfeuchtigkeit zusätzlich zu einer erhöhten Feinstaubbelastung bei.

Angeblich 40 Prozent weniger Böller

Neu-Delhis Gesundheitsminister Satyendra Jain erklärte, die Knallerei sei nach entsprechenden Aufrufen bereits weniger geworden. Im Vergleich zu 2015 seien 40 Prozent weniger Böller gezündet worden. In sozialen Netzwerken kritisierten Nutzer jedoch, es werde zu wenig gegen die schlechte Luft getan.

Experten hatten gewarnt, wegen des Windes und der Feuchtigkeit sei mehr Smog zu erwarten als sonst. Neu-Delhi gehört zu den am meisten verschmutzten Städten der Welt - oft ist die Luft dort sogar verschmutzter als in der oft von Smog geplagten chinesischen Hauptstadt Peking.

In vielen Staaten Asiens ist Smog seit Jahren ein großes Problem - unter anderem in China, Indien und Indonesien. Zuletzt war bekannt geworden, dass wegen einer wochenlangen Smogkrise allein in Südostasien 2015 wohl mehr als 100.000 Menschen gestorben sind. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) sterben derzeit pro Jahr etwa 6,5 Millionen Menschen an den Folgen von verunreinigter Luft.