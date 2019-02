Indonesische Hausmädchen Sonntags Prinzessin

Manche von ihnen müssen zwischen Küchentisch und Kühlschrank schlafen, an ihrem einzigen freien Tag den Kindern der Familie Milch ans Bett bringen, und trotzdem bleibt kein Geld übrig, um mal ins Kino zu gehen: Indonesische Hausmädchen in Hongkong werden häufig von Agenturen und ihren Arbeitgebern ausgebeutet. Die Fotografin Rebecca Sampson hat einige dieser Frauen kennengelernt und zeigt sie in ihrem Bildband "Apples for Sale".

Über 300.000 Hausangestellte arbeiten laut dem HKSAR Census and Statistics Departement in Hongkong. Ein Großteil stammt aus Indonesien oder von den Philippinen, sie kommen, weil es nur wenig Verdienstmöglichkeiten im eigenen Land gibt.

In Hongkong angekommen, fängt die Ausbeutung schon bei der Vermittlung über private Agenturen an. Diese behalten laut Sampson bis zu einem Drittel des Jahreseinkommens der Hausmädchen als Vermittlungsgebühr ein - und manchmal sogar illegal ihre Ausweisdokumente, bis die Schulden beglichen sind. Außerdem informieren sie die Frauen kaum vor der Vermittlung. So können sie sie maximal ausnutzen.

Deutlich unterhalb des Mindeslohns

Eigentlich steht den Frauen laut Hongkonger Regierung umgerechnet rund 500 Euro pro Monat zu - weniger als der gesetzliche Mindestlohn. Oft wird aber nicht mal dieser Betrag eingehalten, zeigen Umfragen unter den Hausangestellten. Einen Großteil davon schicken sie ihren Familien nach Hause. Für sie selbst bleibt kaum etwas übrig. Mal in die Disco gehen oder sich neue Kleider kaufen, ist fast unmöglich.

Die Arbeitgeber sind zwar verpflichtet, den Frauen "eine geeignete Unterbringung mit angemessener Privatsphäre" zu stellen. Wie das genau aussieht, ist allerdings Interpretationssache. In der Realität haben laut Sampson viele nur eine kleine Schlafecke, müssen sich einen Raum teilen oder gar in der Küche oder dem Flur übernachten. Sie erleben einen Alltag unter unwürdigen Umständen.

Die täglichen Arbeitszeiten sind lang, manche müssen sogar rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Laut Gesetz steht den Hausmädchen ein freier Tag pro Woche zu, meist der Sonntag, der sich als Familientag der Arbeitgeber etabliert hat. Von ihren Angestellten erwarten sie, an diesem Tag die Wohnung zu verlassen.

Indonesische Parallelwelt am freien Sonntag

Tausende Frauen strömen daher an diesem Tag in Parks und zu öffentlichen Plätzen. Hier schaffen sie sich ein kleines Stück Heimat mit indonesischem Essen und Musik. Sie treffen sich mit anderen Hausmädchen, nehmen an Beauty-, Make-up- und Tanzwettbewerben teil oder machen Fotoshootings.

Da sie nur wenig Freizeit haben, sind für viele soziale Netzwerke sehr wichtig - und die Bilder, die sie dort posten. "Sie müssen ausreichen, um für die gesamte Woche sich selbst sowie die Facebook-Freunde in Indonesien und Hongkong von einem erfüllten und ereignisreichen Leben zu überzeugen", schreibt Sampson in ihrem Bildband.

ANZEIGE Rebecca Sampson:

Apples for Sale Kerber; 144 Seiten, 35,00 Euro

Hausangestellten stehen der Fotografin zufolge nur alle zwei Jahre zwei Wochen Urlaub zu. Für viele stellt diese die einzige Möglichkeit dar, ihre Familien zu sehen. Weit weg von Partnern oder Kindern und isoliert in der Hongkonger Gesellschaft, suchen die Frauen laut Sampson nach Nähe - und finden diese oft bei anderen Frauen. Viele würden eine lesbische Beziehung miteinander führen - oder zumindest so tun.

Sie würden eine Art Rollenspiel spielen, sich maskulin kleiden und verhalten, zu sogenannten Tomboys werden. Diese stark überspitzten Geschlechterrollen werden laut Sampson aber regelmäßig gewechselt. Oft handele es sich bei den Beziehungen auch eher um eine Art Freundschaft als um eine sexuelle Beziehung - aus der Einsamkeit heraus entstanden.

Warum die jungen Frauen sich ihrer Situation ergeben? Die Arbeitgeber können sie mit kurzer Kündigungsfrist wieder entlassen. Dann bleibt ihnen nur zwei Wochen Zeit, eine neue Anstellung zu finden, bevor sie aus Hongkong ausgewiesen werden. Oder sie müssen sich erneut über eine Agentur anmelden - und wieder die überteuerten Gebühren zahlen. Lieber bleiben sie, als dass sie ohne Geld zurück zu ihren Familien gehen.

Die Recherche für das Projekt "Apples for Sale" wurde im Rahmen des Programms "Grenzgänger China - Deutschland" der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit dem Literarischen Colloquium Berlin gefördert, sowie vom Goethe-Institut Hongkong.