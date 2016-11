Israel Mutter bekommt neuntes Baby per Kaiserschnitt

Eine Frau hat in Israel zum neunten Mal in Folge ein Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Die strengreligiöse Israelin habe das Baby vergangene Woche im Scheba-Krankenhaus bei Tel Aviv geboren, bestätigte eine Sprecherin der Klinik. Mutter und Kind seien wohlauf.

In Israel sei kein anderer Fall bekannt, in dem so viele Geburten durch diese Operation erfolgten, sagte Professor Ejal Sivan, der Leiter der Geburtsstation. Bei der Mutter handelt es sich nach Angaben der israelischen Nachrichtenseite "ynet" um eine 38 Jahre alte Lehrerin. Das Baby habe acht Geschwister im Alter von zwei bis 15 Jahren.

Natürliche Geburt in der Regel weniger riskant

"Ich kann nicht sagen, warum in diesem Fall die ersten Geburten per Kaiserschnitt erfolgt sind, aber die Empfehlung ist normalerweise, nach zwei Operationen keine natürliche Geburt mehr zu versuchen", sagte der Professor. "Das erlaubt man nur in Ausnahmefällen, weil die Gefahr etwa eines Gebärmutterrisses zu groß ist."

Allgemein sei eine natürliche Geburt immer einem Kaiserschnitt vorzuziehen, betonte Sivan. "Es ist weniger gefährlich für die Mutter." Die medizinische Versorgung in Israel gilt im weltweiten Vergleich als sehr gut, gleichzeitig ist die Geburtenrate die höchste in der westlichen Welt.

In Deutschland bekamen zuletzt wieder mehr Frauen ihr Baby auf natürlichem Weg. Der Anteil der Frauen, die per Kaiserschnitt entbunden haben, lag im vergangenen Jahr bei 31,1 Prozent, das waren 0,7 Prozentpunkte weniger als im Jahr davor. 2015 wurden 222.919 Entbindungen per Kaiserschnitt vorgenommen - im Jahr zuvor waren es 220.540.

Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), Birgit Seelbach-Goebel, nannte es "sehr ungewöhnlich", dass eine Frau neun Mal durch Kaiserschnitt entbunden werde. "Allerdings sehen wir heute vermehrt schwangere Frauen mit drei oder sogar vier vorausgegangenen Kaiserschnitten." In der Regel werde in Deutschland nach drei Kaiserschnitten von weiteren Schwangerschaften abgeraten.

Die israelische Mutter sagte dem Portal "ynet": "Ich vertraue dem Frauenarzt, der mich seit Jahren begleitet, ich wusste, dass ich in guten Händen bin, und dass Gott mir helfen wird, wie bei allen meinen Geburten." Eine weitere Geburt per Kaiserschnitt plane sie aber nicht: "Nein, das war auf jeden Fall das letzte Mal."