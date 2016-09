Italien Auto rast in Menschenmenge - viele Verletzte

In der Nacht zum Freitag hatten sich in dem kleinen Ort Nule in der sardischen Provinz Sassari zahlreiche Dorfbewohner versammelt, um das Kirchenfest Mariä Geburt zu feiern.

Doch plötzlich näherte sich mit großer Geschwindigkeit ein Fiat Panda und raste direkt in die feiernde Menge. Die Menschen stürmten in Panik davon, doch mindestens 31 wurden von dem Fahrzeug erfasst und verletzt - darunter auch ein elf Monate altes Kind, das eine Wunde am Kopf davontrug. Es wurde in ein Krankenhaus in Nuoro gebracht.

Am Steuer des Wagens saß der Zeitung "La Nuova Sardegna" zufolge ein Tierarzt aus der Gegend, der wohl Freunde in Nule besuchen wollte. Warum er die Kontrolle über seinen Pkw verlor, ist noch unklar.

Als Costantino G.s Unfallwagen zum Stehen kam, wurde er von mehreren Männern mit Messern angegriffen. Die örtlichen Carabinieri befreiten den Autofahrer aus der Gewalt der Angreifer und brachten ihn ins Krankenhaus. Er hatte drei Schnittwunden am Oberkörper sowie eine an der Schulter davongetragen. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein.