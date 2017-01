Lawinenunglück in Italien Helfer bergen drei Hundewelpen aus Hotel

Im Heizraum des italienischen Hotels, das vor von einer Lawine verschüttet wurde, haben Helfer drei Hunde-Welpen gefunden. Den Abruzzen-Schäferhunden gehe es gut, meldeten die Einsatzkräfte. Fünf Tage hatten die Tier-Babys unter den Schneemassen und Trümmern des Hotels überlebt. Die Hundeeltern hatten sich vor der Lawine retten können und waren schon zuvor ins Tal gelaufen.

Die Bergung der Tiere ist für die Retter ein Zeichnen der Hoffnung, doch noch Überlebende unter den Schneemassen und Trümmern zu finden. Seit dem Lawinenabgang vergangenen Mittwoch werden noch 23 Menschen vermisst. Elf Menschen überlebten das Unglück, darunter mehrere Kinder. Sieben Tote wurden bisher geborgen. "Wir kämpfen gegen die Zeit, wir wissen, dass wir uns beeilen müssen", sagte Feuerwehrsprecher Luca Cari im italienischen Fernsehen. Die Umstände seien ungünstig.

Schneeregen und die hohe Lawinengefahr erschweren den Einsatz. Doch die Retter hoffen weiterhin, dass es möglicherweise noch Luftblasen im Inneren des Hotels geben könnte.

Unterdessen nimmt die Kritik an den Behörden weiter zu. Neben der Frage, warum ein vom Hotel angeforderter Schneepflug nie ankam, stellte sich auch die Frage, ob die Behörden die Lage im Vorfeld unterschätzt haben. Einige Medien veröffentlichten eine E-Mail des Hoteldirektors, in der er schon Stunden vor dem Unglück Hilfe angefordert hatte. Darin warnte er, die Situation sei "besorgniserregend".

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Rund 30 Menschen hatten sich im Hotel Rigopiano am Gebirgsmassiv Gran Sasso in 1200 Metern Höhe aufgehalten, als die Lawine das Gebäude begrub. Die meisten Gäste waren bereits seit Stunden zur Abreise bereit. Offenbar wollten sie nach mehreren Erdbeben, die auch die Lawine ausgelöst haben könnten, nicht länger bleiben.

Offenbar rechnete aber niemand mit der Lawine. "In den vergangenen 70 Jahren wurde noch nie eine Lawine in Betracht gezogen", sagte der ehemalige Bürgermeister von Farindola, Massimiliano Giancaterino, dessen Bruder in dem Hotel umkam. Nach Angaben des Vorsitzenden des italienischen Geologen-Rats, Francesco Peduto, galt die Gegend bislang als wenig lawinengefährdet.

Die Staatsanwaltschaft der nahegelegenen Stadt Pescara leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein. Es stünde aber erst am Anfang, sagte Staatsanwältin Christina Tedeschini. Die Untersuchung drehe sich um die Eröffnung und den Betrieb des Hotels, die Warnung der Zufahrtswege und die Organisation der Rettungsmaßnahmen. Ein Zeuge hatte ausgesagt, die Notrufzentrale habe ihm nicht geglaubt, als er wegen der Lawine anrief. Die Staatsanwältin räumte ein, dass es am Tag der Katastrophe einen "Mangel an Effizienz" und Kommunikationsprobleme gegeben habe.

Video: Retter suchen weiter nach Überlebenden

Video AP

In den Abruzzen hatte es tagelang geschneit. Der Schnee lag zum Teil meterhoch und es kam kein Fahrzeug durch, um die Hotelgäste mitzunehmen. Die ersten Retter mussten sich in der Nacht zum Donnerstag auf Skiern zum Unglücksort vorkämpfen und kamen dort erst am frühen Morgen an.

Das "Rigopiano" wurde 1972 an der Stelle einer einfachen Schutzhütte eröffnet und vor zehn Jahren zu einem Vier-Sterne-Hotel mit beheiztem Außenpool und Sauna ausgebaut. Medienberichten zufolge soll das abgelegene Anwesen auch bei Stars wie etwa George Clooney beliebt gewesen sein.