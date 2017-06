Posse um Motorrad-Ausflug "Sie muss heruntergefallen sein"

Erst nach Dutzenden Kilometern hält er an, auf der Piazza Europa im Zentrum der norditalienischen Stadt Chieri. "Ich habe meine Frau verloren", ruft der Anrufer dem diensthabenden Polizisten durchs Telefon zu, "sie muss während der Fahrt vom Motorrad gefallen sein."

Die Geschichte klingt wie ein Scherz, doch der 59-jährige Motorradfahrer meinte es offenbar ernst - so jedenfalls berichtet es die italienische Zeitung "La Repubblica" unter Berufung auf die Polizei. Demnach war der Mann nach eigenen Angaben mit seiner ein Jahr jüngeren Frau unterwegs, als ihm nach etwa 40 Kilometern auffiel, dass der Sitz hinter ihm frei war.

Der Wortlaut des Notrufs klingt in der Tat so, als wäre der Mann aufgeregt und überrascht: "Ich kann sie nicht anrufen", sagte er dem Bericht zufolge, "ihr Handy ist im noch im Fach des Motorrads - helft mir!" Dann jedoch nimmt die Geschichte eine Wende.

"Ich dachte, dass mein Mann ein Depp ist"

Wenig später ruft die vermeintlich Vermisste den 59-Jährigen an - von einem anderen Handy aus, mit unterdrückter Nummer. "Du bist ohne mich abgefahren", sagt sie laut "La Repubblica" in dem Gespräch, "du hast mich in Moncalvo zurückgelassen."

Daraufhin stellt sich heraus: Die Frau war nicht vom Sitz gefallen, sondern schlichtweg vergessen worden. Das Paar war demnach in der Provinz Asti auf einem Rummel. Bei der Abfahrt brauste der Ehemann daraufhin augenscheinlich etwas zu früh los - als seine Frau zwar schon den Helm aufgesetzt hatte, aber noch nicht hinter ihm saß. "Wir fahren seit Jahren gemeinsam Motorrad", sagte sie später über die Angelegenheit. "Das erste, was ich gedacht habe, war, dass mein Mann wirklich ein Depp ist."

Warum der vergessliche Ehemann ausgerechnet im Städtchen Chieri bei Turin den Verlust seiner Frau bemerkte? Er hatte Lust auf eine Erfrischung bekommen und deshalb an einer Eisdiele angehalten.