Opfer des Lawinenunglücks in Italien "Ich liebe euch, grüßt Mama von mir!"

Eine ganze Woche dauert es, bis sie alle Eingeschlossenen gefunden hatten. Elf Menschen hatten den verheerenden Lawinenabgang in den italienischen Abruzzen überlebt, 29 Menschen bargen die Helfer Ende Januar tot aus den Trümmern des Hotels Rigopiano. Einer dieser Menschen war Paola T. - und inzwischen deutet einiges darauf hin, dass ihr Tod womöglich hätte vermieden werden können.

Denn anders als Staatsanwältin Cristina Tedeschini behauptet hatte, waren offenbar nicht alle Todesopfer bereits durch den Niedergang der Lawine am Fuße des Bergmassivs Gran Sasso umgekommen: Paola T. , so berichtet es nun unter anderem die italienische Zeitung "La Repubblica", lebte offenbar noch zwei Tage nach dem Unglück.

Das geht demnach aus insgesamt 14 Kurznachrichten und 15 Telefonanrufen der Italienerin hervor - an ihre Schwestern, die Neffen, ihre 80 Jahre alte Mutter. Die erste Nachricht kommt am 18. Januar um 16.54 Uhr an, wenige Minuten nach der Katastrophe: "Hilfe", schreibt sie, und dann: "Ich bin unter Trümmern eingeschlossen, Hilfeeee." An die WhatsApp-Gruppe ihrer Familie schickt sie eine emotionale Nachricht: "Ich liebe Euch alle, grüßt Mama von mir!"

Die Nachrichten, die laut "La Repubblica" Teil der Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft in Pescara sind, werfen vor allem eine Frage auf: Hätten Paola T. und womöglich auch andere Opfer lebend aus dem zerstörten Luxusressort geborgen werden können? Wegen meterhohen Schnees hatten die ersten Rettungskräfte den Unglücksort erst nach Stunden auf Skiern erreicht.. Sie verschafften sich mit Schaufeln Zutritt zum Hotel, die professionellen Bergungsarbeiten liefen noch später an.

Kritik am Verhalten der Behörden hatte es schon früh gegeben. Überlebende und Hinterbliebene hatten den Behörden vorgeworfen, das Hotel trotz der Lawinengefahr nicht rechtzeitig evakuiert zu haben. Als die Lawine das Domizil im Örtchen Farindola begrub, warteten die Gäste dort bereits seit Stunden auf ihre Abreise, weil eine Zufahrtsstraße nicht vom Schnee befreit worden war.

Paola T. befindet sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Lebensgefährten in der Bar des Hotels; auch er stirbt in den Trümmern. Um 17.20 Uhr meldet sich T. dem Bericht zufolge bei ihrer Freundin Rosy, sechs Minuten später schreibt sie von einer "Explosion" - und meint damit wohl das Zerbersten des gesamten Gebäudekomplexes unter der Last der Schnee- und Geröllmassen.

Die Eingeschlossene gib nicht auf. Immer wieder schaltet Paola T. ihr Handy in den folgenden Stunden an und wieder ab, vermutlich um den Akku zu schonen. Zwischendurch wählt sie den Notruf, 15 Mal, vergeblich: Das Telefon hat keinen Empfang.

Andere Eingeschlossene sollen es hingegen früh geschafft haben, die Rettungskräfte zu alarmieren. Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft in Pescara in dem Fall, unter anderem sollen Notrufe ignoriert worden sein. Inzwischen hat die Justiz sechs Verfahren eingeleitet und dabei auch hochrangige Lokalpolitiker ins Visier genommen - darunter Farindolas Bürgermeister Ilario Lacchetta, Hotelmanager Bruno di Tommaso sowie den Präsidenten der Provinz Pescara, Antonio di Marco.

Den Verdächtigen wird demnach "Fahrlässigkeit, Unbedachtsamkeit und Sorglosigkeit" zur Last gelegt. Die Ermittler sollen auch der Frage nachgehen, ob die Pläne der zuständigen Behörden zur Dämmung der Lawinengefahr ausreichend sind. Es sei damit zu rechnen, dass die Ermittlungen auf weitere Verdächtige ausgeweitet werden.

Im Video: Das Unglück von Farindola

Das 1972 an der Stelle einer einfachen Schutzhütte errichtete Rigopiano wurde möglicherweise bereits unter rechtswidrigen Bedingungen zum Luxusresort ausgebaut: Lange Zeit hatte die Justiz zu der Frage ermittelt, ob Gemeindevertreter bestochen wurden, um beim Umbau des Hotels zum Vier-Sterne-Etablissement mit Sauna und Pool vor zehn Jahren beide Augen zuzudrücken. Die Ermittlungen wurden im November eingestellt, wenige Wochen vor der Katastrophe.

Paola T. fanden die Retter am Abend des 23. Januar, fünf Tage nach dem Lawinenunglück. Wann genau sie starb, lässt sich nicht mehr ermitteln, aber die Auswertung ihres Telefons macht klar: 40 Stunden und 47 Minuten nach dem Kollaps des Hotels lebte sie noch. Ob sie oder jemand anderes tatsächlich noch lebend hätte geborgen werden können, ist damit nicht gesagt - vielleicht wird diese Frage auch nie endgültig geklärt.

Um 7.37 Uhr am 20. Januar sendet Paola T. ihre letzte Nachricht ab. Als die Retter sie schließlich finden, hält sie das Handy noch in der Hand. Im WhatsApp-Chat ihrer Familie ist ihr letzter Eintrag ein einzelnes Emoticon: ein Herz.