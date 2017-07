Erlass zur "Beseitigung des Exemplars" Italien hat jetzt einen Problembären

Nach dem Angriff eines Bären in der italienischen Region Trentino auf einen Mann hat die Verwaltung der Provinz einen Erlass zur "Beseitigung des Exemplars" angekündigt. Um gegen das Tier vorzugehen stünden Notfallteams mit Hunden an den Hauptzugangspunkten des Gebiets bereit. Wanderer und Spaziergänger sollten informiert werden.

Auch die Überwachung mit Kameras werde verstärkt und noch vergangene Nacht seien Haarproben von dem Bär gesammelt worden. Das Tier hatte am Samstagabend einen 69-jährigen Mann angegriffen und verletzt. Der Bär habe ihm in den Arm gebissen, als der zwischen den Seen Lamar und Terlago mit einem Hund unterwegs gewesen sei, berichteten regionale Medien. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In der Gegend in Norditalien sorgen Bären immer wieder für Angst und Schrecken. Derzeit seien dort auch zahlreiche Weibchen mit Jungen unterwegs, teilte die Provinz mit.

In den Alpen läuft seit mehr als 15 Jahren ein Projekt, um den Braunbären wieder anzusiedeln. Das Ansiedlungsprogramm ist umstritten, weil Bären mehrfach Menschen verletzt hatten.

Aus der Region wanderte einst auch "Problembär Bruno" aus, der im Sommer 2006 in Bayern erlegt wurde. 2008 wurde auch Brunos Bruder JJ3 erschossen.