Zufallsfund DNA-Test identifiziert Ehepaar als Geschwister

So war das nicht geplant. In der Stadt Jackson im US-Bundesstaat Mississippi haben Eheleute durch Zufall erfahren, dass sie Zwillinge sind. Das berichtet die lokale Nachrichtenseite "Mississippi Herald" unter Berufung auf einen der behandelnden Ärzte. Die Namen der Betroffenen und des Mediziners werden aus Datenschutzgründen nicht genannt.

Den Angaben der Nachrichtenseite zufolge suchte das kinderlose Paar in Jackson eine Kinderwunschklinik auf, um eine künstliche Befruchtung machen zu lassen. "Vor der In-Vitro-Fertilisation nehmen wir eine DNA-Probe von Mann und Frau, um deren genetische Ausstattung zu untersuchen", wird der Arzt zitiert. "Das gehört zur Routine und normalerweise würden wir die Verwandtschaftsverhältnisse gar nicht überprüfen." In diesem Fall habe sich der Labor-Assistent allerdings so über die Ähnlichkeit der Profile gewundert, dass er misstrauisch wurde.

Zunächst vermuteten die Ärzte, dass es sich um weiter entfernte Verwandte handelt, etwa um Cousine und Cousin. Doch eine genaue Analyse der DNA-Proben verriet schließlich: Mann und Frau sind Geschwister. Mehr noch, bei dem Ehepaar handelte es sich um ein Zwillingspaar, geboren am gleichen Tag im Jahr 1984.

Hätten sie auf natürlichem Wege Kinder bekommen, wären deren Eltern zugleich auch ihr Onkel und ihre Tante gewesen. Zudem besteht bei Inzucht zwischen Geschwistern ein hohes Risiko für Erbkrankheiten.

Wiedersehen auf der Collegeparty

Die Eheleute reagierten zunächst fassungslos auf die Nachricht. "Die Frau bat mich immer wieder gebeten zuzugeben, dass ich nur Witze mache", sagte der Arzt laut "Mississippi Herald". Der Ehemann habe erzählt, dass das Paar immer mal wieder darauf angesprochen worden sei, dass es sich ähnele und beide am gleichen Tag Geburtstag hätten. Doch das sei nur ein lustiger Zufall. "Der arme Mann hatte keine Ahnung", so der Mediziner.

Schließlich fanden Arzt und Ehepaar heraus, dass die Eltern des Zwillings- und Ehepaares bei einem Autounfall gestorben waren als sie Kinder waren. Zunächst kamen beide in die Obhut des Staates und wurden schließlich von unterschiedlichen Eltern adoptiert. Die Information, dass sie Teil eines Zwillingspaares sind, fehlte in den offiziellen Dokumenten. Wiedergetroffen haben sie sich schließlich bei einer Party im College.

Inzest zwischen Geschwistern ist in den USA, genau wie in Deutschland, strafbar. Im aktuellen Fall ist jedoch davon auszugehen, dass dem Paar keine Strafe droht. Nach Angaben des Arztes hat das Paar noch nicht über die Zukunft seiner Beziehung entschieden.